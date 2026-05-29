Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Бывший националист из Санкт-Петербурга Кирилл Присяжнюк был задержан в Махачкале и арестован в административном порядке на пять суток, причину ареста семье не сообщили. Сегодня срок ареста истекает. В квартиру, где живет его жена и дети, пытаются войти вооруженные силовики.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году суд в Чечне приговорил к четырем годам заключения Кирилла Присяжнюка, обвинявшегося в помощи местной жительнице в выезде в Сирию для участия в террористической организации.Тогда сообщалось, что Присяжнюк был завербован в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в 2014 году, когда находился в следственном изоляторе "Кресты" в Санкт-Петербурге.

В июне 2014 года суд в Санкт-Петербурге приговорил члена неонацистской группировки Кирилла Присяжнюка к трем годам лишения свободы по делу о совершенных на национальной почве убийствах и покушениях на уроженцев Северного Кавказа. Кирилл Присяжнюк, находившийся в СИЗО назначенные ему три года, был освобожден из-под стражи в зале суда.

Сообщение о задержании в Махачкале бывшего националиста из Санкт-Петербурга Кирилла Присяжнюка, принявшего ислам и имя Муслим, поступило в бот обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. Близкие опасаются, что после административного ареста он может попасть под уголовное преследование.

Сабихат, супруга Кирилла Присяжнюка, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в её квартиру в Махачкале, по её словам, рвутся 15-20 вооружённых людей, с непонятными для неё целями.

"Они пришли вооруженные, в масках. А здесь только я и наши малолетние дети. Документов они не показывают в глазок, а открывать боюсь. Сейчас вызвала адвоката. Надеюсь, он успеет до того, как они ворвутся», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На днях её муж — Кирилл Присяжнюк, был задержан и ему было назначено административное наказание, сообщила Сабихат.

"Все произошло на территории парка аттракционов, где он был с семьей. Скамейку окружили люди в гражданском вместе с двумя полицейскими в форме контролирующими территорию парка. Они забрали нож и баллончик, заявив, что это спецоружие. И при этом в полном их распоряжении был его телефон. Сам же он сидел на скамейке с вывернутым рюкзаком, не оказывая никакого сопротивления", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, силовики забрали Кирилла, не сообщив, почему его задерживают.

"Уже днем позвонили из Ленинского отдела и сказали принести ему еду. Только так мы узнали, где он. Оттуда сразу же его повезли в Ленинский суд и потом сразу же в спецприемник на пять суток. В тут ночь, по его словам, они принуждали его подписывать их липовые бумаги о том что он не повиновался на месте похищения, предлагали также отправиться на СВО. Сейчас ожидается его выход из спецприемника в Махачкале. Но силовики почему-то решили придти к нам домой до того, как Кирилла освободят", - рассказала Сабихат.