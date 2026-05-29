Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина погиб на заводе синтетического волокна в Волжском, женщина получила тяжелые ранения. Еще один человек ранен при падении обломков БПЛА на жилой дом в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", беспилотник повредил многоквартирный дом в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жители города сообщили о большом количестве взрывов.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали практически ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов есть жертвы, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по ул. Вершинина - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - сообщил он.

В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все возгорания ликвидированы, приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Администрация Волгограда сообщила, что при атаке беспилотников повреждено остекление части помещений детского сада № 357 в Краснооктябрьском районе. "Работы по уборке стекла были оперативно проведены. С утра дошкольное учреждения работает без изменения режима, помещения с поврежденным остеклением исключены из образовательного процесса", - говорится в Telegram-канале администрации.

C 22:04 28 мая до 05:54 29 мая в регионе действовал режим беспилотной опасности, о чём сообщала РСЧС. Также с 23:08 до 01:15 был объявлен режим ракетной опасности, пишет V1.

Чуть ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действовали с 22.51 мск 28 мая по 5.55 мск 29 мая, говорится в Telegram-канале Росавиации.

Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 208 БПЛА над 13 регионами, в том числе Волгоградской областью.