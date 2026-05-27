Дело Алексея Ульянова дошло до суда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На рассмотрение суда передано дело волгоградского блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве.
Как писал "Кавказский узел", задержанный силовиками в Волгограде блогер Алексей Ульянов был госпитализирован после задержания по делу о вымогательстве, затем его перевели в изолятор. По версии следствия, он требовал деньги за неразмещение нежелательной дли бизнесменов информации. 4 декабря 2025 года он был арестован на два месяца, 25 мая суд оставил его под арестом.
Дело общественного деятеля и блогера Алексея Ульянов передано на рассмотрение суда, пишет 26 мая "Коммерсант".
По данным Следственного управления Следкома России по Волгоградской области, расследование дела завершено, Ульянову инкриминируется вымогательство, в том числе совершенное группой лиц в особо крупном размере (статья 163 УК РФ). На имущество Ульянова на сумму более двух миллионов рублей наложен арест.
По данным следствия, начиная с 2020 года Алексей Ульянов требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей. В одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ.
