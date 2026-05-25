Волгоградского журналиста Серового отпустили из-под домашнего ареста

Суд изменил меру пресечения волгоградскому журналисту Алексею Серовому, подозреваемому в клевете и мошенничестве, с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля апелляционный суд отклонил жалобу защиты волгоградского журналиста Виталия Кошелева, обвиняемого в вымогательстве, на арест и оставил его в СИЗО до 23 мая, его коллега Алексей Серовой находится под домашним арестом. 20 мая суд продлил Кошелеву арест до 23 июня.

Волгоградскому журналисту Алексею Серовому, который подозревается в клевете и вымогательстве, изменили меру пресечения, его отпустили из-под домашнего ареста, запретив совершать определенные действия, пишет 23 мая "Высота 102".

Решение об изменении меры пресечения избрал Центральный районный суд. Серовому запрещено общаться с другими участниками уголовного дела, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, пользоваться интернетом, информирует v1.ru.

По данным следствия, весной этого года в правоохранительные органы обратилась главный врач одной из волгоградских поликлиник. Женщина заявила, что неизвестные вымогают у нее более 1 млн 200 тысяч рублей. Выяснилось, что давление на нее оказывали через анонимный телеграм-канал с многотысячной аудиторией, который вели Виталий Кошелев и Алексей Серовой. На этом ресурсе публиковались сведения о ней и ее близких, не соответствующие действительности и наносившие урон репутации. Затем авторы канала вышли на связь с врачом и потребовали деньги за прекращение публикаций и удаление уже вышедших материалов. 26 марта стало известно о задержании в Волгограде двух журналистов.