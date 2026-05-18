Осужденный за убийство судьи в Камышине оспорил приговор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Кибальников, которого суд приговорил к 22 годам лишения свободы, признав виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина, подал апелляционную жалобу. Аналогичную жалобу подала его защита.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Сергея Кибальникова, признанного виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина.

Сергей Кибальников, осужденный за убийство судьи Василия Ветлугина, подал апелляционную жалобу на приговор, пишет 17 мая "Высота 102".

Апелляционная жалоба осужденного подана в Волгоградский областной суд и уже зарегистрирована. Несколькими днями ранее апелляционную жалобу также подал защитник Кибальникова, она подана в Третий апелляционный суд общей юрисдикции, информирует ТАСС.

Напомним, что сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина "Сайга", потом ему "отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз".