Федеральный судья жестоко убит на улице в Камышине

Житель Камышина сдался полиции после жестокой расправы с федеральным судьей у здания Камышинского городского суда. Некоторые источники утверждают, что подозреваемый является участником боевых действий.

Сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом.

На фотографиях, опубликованных Telegram-каналами, видно, что окровавленное тело убитого с ножом, торчащим из головы, лежит на оживленной улице в светлое время суток. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина “Сайга”, потом ему “отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз”, сообщила Baza.

47-летний житель Камышина совершил преступление на почве ревности, полагая, что у его жены были отношения с судьей. После расправы он не стал скрываться, “дождался полицию и сдался”, утверждает связанный с силовиками канал 112.

Следком Волгоградской области сообщил, что дело расследуется по статьям об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия. О задержанном в официальном сообщении ведомства говорится, что он “занимается коммерческой деятельностью”, однако ряд источников утверждает, что подозреваемый - военнослужащий, который вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине.

Преступление совершил “бывший участник военной операции”, который “жил по соседству с судьей”, пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, РБК. Опровержение этих данных, распространенных несколькими источниками, опубликовал со ссылкой на источник в силовых структурах Telegram-канал “Тассовка”, написав, что “злоумышленник не имеет никакого отношения к Вооруженным силам РФ и СВО”.

Задержанный Сергей Кибальников - муж секретаря суда Елены Кибальниковой, которая работала с Ветлугиным, ее данные есть на сайте суда. Кибальников с 1999 по 2016 годы занимался бизнесом в сфере транспортных перевозок и в марте 2024 года он “возобновил деятельность как индивидуальный предприниматель в той же сфере”, указывает “Медиазона” (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Данных о его коммерческой деятельности между 2016 и 2024 годами журналисты не обнаружили.

