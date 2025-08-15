×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:56, 15 августа 2025

Федеральный судья жестоко убит на улице в Камышине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Камышина сдался полиции после жестокой расправы с федеральным судьей у здания Камышинского городского суда. Некоторые источники утверждают, что подозреваемый является участником боевых действий. 

Сообщения об убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области появились вечером 14 августа. Источники, связанные с силовиками, сообщили подробности преступления: судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. 

На фотографиях, опубликованных Telegram-каналами, видно, что окровавленное тело убитого с ножом, торчащим из головы, лежит на оживленной улице в светлое время суток. Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина “Сайга”, потом ему “отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз”, сообщила Baza. 

47-летний житель Камышина совершил преступление на почве ревности, полагая, что у его жены были отношения с судьей. После расправы он не стал скрываться, “дождался полицию и сдался”, утверждает связанный с силовиками канал 112. 

Следком Волгоградской области сообщил, что дело расследуется по статьям об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия. О задержанном в официальном сообщении ведомства говорится, что он “занимается коммерческой деятельностью”, однако ряд источников утверждает, что подозреваемый - военнослужащий, который вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине.

Преступление совершил “бывший участник военной операции”, который “жил по соседству с судьей”, пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, РБК. Опровержение этих данных, распространенных несколькими источниками,  опубликовал со ссылкой на источник в силовых структурах Telegram-канал “Тассовка”, написав, что “злоумышленник не имеет никакого отношения к Вооруженным силам РФ и СВО”.

Задержанный Сергей Кибальников - муж секретаря суда Елены Кибальниковой, которая работала с Ветлугиным, ее данные есть на сайте суда. Кибальников с 1999 по 2016 годы занимался бизнесом в сфере транспортных перевозок и в марте 2024 года он “возобновил деятельность как индивидуальный предприниматель в той же сфере”, указывает “Медиазона” (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Данных о его коммерческой деятельности между 2016 и 2024 годами журналисты не обнаружили. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:58, 14 августа 2025
Угроза беспилотников объявлена в пяти регионах Северного Кавказа
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:54, 14 августа 2025
Минобороны отчиталось о 20 сбитых дронах над регионами ЮФО
Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
05:57, 14 августа 2025
Ограничения в аэропорту Волгограда отменены
Пожарные тушат огонь, февраль 2024, Фото: пресс-служба управления МЧС по Волгоградской области https://34.mchs.gov.ru
03:55, 14 августа 2025
Атака дронов привела к пожару на нефтезаводе в Волгограде
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
00:58, 14 августа 2025
Работа аэропорта Волгограда ограничена во второй раз за сутки
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Здание парламента Абхазии после боёв сентября 1993 года. Автор фото: Yufereff Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Эвакуация людей после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. 14 июля 2025 г. Фото: https://t.me/bloknot_rostov/44614
14 августа 2025, 18:23
212 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Машина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_rostov_don/12809
14 августа 2025, 11:44
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

Взрыв в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutina/10187
14 августа 2025, 10:44
Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше