Дело Заремы Мусаевой

15 июня 2023, 13:47

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Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Больную диабетом женщину силой вывели без верхней одежды и в тапочках на улицу, затолкали в машину и увезли в Чечню как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. В итоге Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на чеченского полицейского.15 июня 2023 года прокурор запросил для Мусаевой 5,5 лет колонии.

Похищение

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобный действий в отношении бывшего судьи силовикам необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. Ей не дали обуться, взять верхнюю одежду и лекарства, в том числе жизненно необходимый инсулин.

21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что женщина доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место «в тюрьме или под землей». Мусаева была доставлена в полуобморочном состоянии, что было видно на видео, опубликованном в этот же день уполномоченным по правам человека в Чечне Мансура Солотаева .

26 января Солтаев сообщил, что по просьбе уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой позвонил в дежурную часть полиции и поинтересовался состоянием Заремы Мусаевой, которая находится в спецприемнике. Публикацию Солтаев проиллюстрировал видеозаписью. 27 января Солтаев опубликовал видеоотчет о посещении Заремы Мусаевой в спецприемнике, подчеркнув, что она находится под наблюдением врачей и обеспечена лекарствами.

Уголовное дело

28 января 2022 года чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, что на Мусаеву завели уголовное дело. По версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо.

1 февраля 2022 года Старопромысловский райсуд Грозного постановил арестовать Мусаеву на два месяца.

1 февраля 2022 года депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

2 февраля 2022 года в центре Грозного прошел митинг, на котором прозвучали проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих .

3 февраля 2022 года телекомпания «Грозный» сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгулбаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им.

4 февраля 2022 года Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следкома России с предложением передать расследование дела Заремы Мусаевой на федеральный уровень или следователям управления Следкома по СКФО. Просьбу он мотивировал тем, что дело Мусаевой тесно увязано с конфликтом между чеченскими властями и семьей Янгулбаевых.

В этот же день, через 16 дней после похищения, адвокаты смогли добиться встречи с Заремой Мусаевой. По ее словам, при рассмотрении дела об административном правонарушении и при избрании меры пресечения ей вызывали в суд скорую помощь.

Ознакомившись с материалами дела, адвокат Александр Караваев отметил, что во время следственных действий и суда по мере пресечения с Мусаевой был адвокат по назначению, однако он не дождался оглашения решения суда, не обжаловал ее арест. По версии следствия, женщина (которая едва могла стоять – прим. «Кавказского узла») сначала «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», а затем нанесла участковому, оформлявшему протокол об административном правонарушении, «телесные повреждения в виде ссадины и раны левой скуловой области».

По статье, которую вменяют Мусаевой – часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», закон предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

10 февраля 2022 года Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом.

ЕСПЧ обязал 14 февраля 2022 года правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта 2022 года отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное.

30 марта 2022 года следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Процесс

19 апреля 2022 года судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по этому делу.

20 июня 2022 года дело Мусаевой было передано в суд. В заседаниях по избранию меры пресечения она участвовала по видеосвязи из СИЗО. На заседании 5 июля Мусаева была в зале, но ей стал плохо и в суд была вызвана скорая помощь. Однако врачи сочли, что она может принимать участие в судебном заседании. Судья Ленинского районного суда Грозного продлил арест Мусаевой и взял самоотвод.

16 августа 2022 года защита подала ходатайство об изменении территориальной подсудности дела Заремы Мусаевой, но суд отклонил его.

26 августа 2022 года Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых» признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

7 сентября 2022 года Ленинский районный суд Грозного вновь продлил меру пресечения Зареме Мусаевой.

Спустя восемь месяцев после ареста, 23 сентября 2022 года, Нижегородские следователи начали проверку заявлений о возможном превышении полномочий силовиками при задержании Заремы Мусаевой.

29 сентября 2022 года в грозненском суде проводился допрос понятых, присутствовавших при опознании Мусаевой в СИЗО. Понятные заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, также понятые встречались со статистами до процедуры.

В Ленинском районном суде Грозного 1 декабря 2022 года Зарема Мусаева дала показания, полностью отвергнув обвинения. 3 декабря ей был снова продлен срок содержания в СИЗО.

Экспертизы

Повторная экспертиза, проведенная в Краснодарском крае по материалам из уголовного дела, опровергла выводы экспертизы следствия о легком вреде здоровью полицейскому. Перед экспертом защита поставила те же вопросы, что и при официальном исследовании в Чечне. Согласно выводам эксперта, у полицейского нет описанных травм и вреда здоровью .

На заседании суда в Грозном 17 декабря представитель прокуратуры потребовал учесть мнение потерпевшего перед приобщением к делу выводов эксперта, противоречащих версии обвинения. Суд согласился допросить силовика. Следующее заседание ожидается, согласно карточке дела, в январе 2023 года.

В годовщину похищения Заремы Мусаевой, 20 января 2023 года, ее сын Абубакар Янгулбаев обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить мать на условиях обмена. «Выбирайте сами, кто станет нейтральным гарантом обмена. (...) Моя мать ни в чем не виновата. Отпустите её взамен меня», – написал он в своем Telegram-канале. К сообщению было приложено видеообращение Янгулбаева с тем же предложением обмена. При этом он уточняет, что за год здоровье Мусаевой ухудшилось.

Адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов сообщил, что в суде рассматриваются обе экспертизы. Эксперт со стороны следствия в суде подтвердил выводы, сославшись на свои знания и опыт, но эксперт со стороны защиты утверждает, что в заключении следствия нет морфологически описанных повреждений, что позволяет сомневаться в факте их нанесения.

Суд в Грозном 26 января 2023 года удовлетворил ходатайство защиты о проведении новой экспертизы группой экспертов, а не одним экспертом, и не в Чечне.

2 февраля 2023 года Ленинский районный суд Грозного снова продлил срок ареста Заремы Мусаевой – до 12 мая.

Длительные и частые судебные заседания сказались на состоянии Заремы Мусаевой. В конце февраля она сообщила, что в чеченском изоляторе у нее ухудшилось здоровье и начало пропадать зрение, из-за чего ей стало сложно читать.

На заседании 28 апреля 2023 года в Ахматовском районном суде Грозного адвокаты Александр Савин и Александр Немов потребовали исключить из доказательств по делу результаты экспертизы срезов ногтей, под которыми, согласно выводам экспертов, нашлись следы крови потерпевшего силовика. Защитники Мусаевой обратили внимание на серьезные процессуальные нарушения, допущенные при изъятии срезов ногтей обвиняемой для исследования. Это позволяет предположить, что образцы были подменены, заявила защита на заседании суда.

Суд отклонил ходатайство защиты. Адвокат намерены обжаловать это решение суда. «Всё будет обжаловаться с окончательным приговором», – заявил адвокат Александр Немов.

Ухудшение здоровья

12 мая 2023 годя суд в Грозном отклонил ходатайство юристов «Команды против пыток» об экспертизе состояния здоровья Заремы Мусаевой, необходимой для ее госпитализации. По мнению судьи, состояние здоровья Мусаевой сомнений не вызывает .

5 июня 2023 года Зарема Мусаева была госпитализирована. Об этом сообщил сын Абубакар Янгулбаев в своем Telegarm-канале . У Мусаевой — сахарный диабет, она практически потеряла способность передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине, ее перевозят на коляске, она не может пользоваться прогулками, написал Янгулбаев. "Человека просто убивают в тюрьме. И это без какой-либо вины", – добавил он.

9 июня 2023 года Зарема Мусаева рассказала адвокату, что была не госпитализирована, а только обследована в республиканской больнице. В тот же день ее вернули в СИЗО, сообщил в телеграм-канале "Команда против пыток".

Обследование подтвердило серьезное ухудшение ее здоровья за время пребывания в заключении. Адвокат направил жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО и оказать Мусаевой медицинскую помощь .

Суд в Грозном

В Ахматовском суде Грозного 15 июня 2023 года начались прения по делу Заремы Мусаевой. Перед заседанием Мусаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что чувствует себя нормально, ее возили в больницу, брали анализы. По ее словам, начальник СИЗО, сказал, что ее повезут в больницу еще раз.

В ходе прений прокурор попросил признать Мусаеву виновной в мошенничестве (ст. 159 УК) и в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК). По совокупности, путем частичного сложения, Мусаевой запрошено 5 лет 6 месяцев колонии общего режима .

Примечания