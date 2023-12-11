Суд назначил на 12 декабря решение по освобождению Мусаевой

11 декабря 2023, 13:34

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Защита на заседании суда в Чечне озвучила аргументы для условно-досрочного освобождения Заремы Мусаевой, суд назначил оглашение решения на 12 декабря.

Как писал "Кавказский узел", руководство колонии-поселения в Аргуне, где отбывает наказание Зарема Мусаева, попросило отказать ей в условно-досрочном освобождении. Мусаева находится в колонии-поселении непродолжительное время и не признала вину, сообщило руководство колонии в характеристике.

4 июля суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. 23 ноября стало известно, что Шалинский горсуд назначил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Мусаевой на 11 декабря. По мнению, правозащитников шанс у Мусаевой на УДО есть, но решение зависит от властей Чечни.

Сегодня в Шалинском горсуде рассматривалось ходатайство Заремы Мусаевой об условно-досрочном освобождении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаевой Александр Савин.

"Мусаева отбыла положенный для УДО срок, у нее нет взысканий, нет каких-то обязательств перед потерпевшей стороной, защищенных судебным решением, то есть с нее ничего не взыскивалось. У нее есть положительные характеристики с места регистрации, с места жительства, ее поведение в колонии стабильно. У нее есть ряд хронических заболеваний. Все условия для УДО имеются, о чем мы и говорили в суде", - рассказал он.

По словам адвоката, представитель колонии возражал против УДО Мусаевой. "Говорил, что Зарема мало отбыла еще в колонии срока, что она не признала свою вину, что она не трудоустроена - но в то же время нетрудоспособна. Прокурор поддержал представителя колонии, приведя похожие доводы. Мы по этим доводам ответили. То, что "мало отбыла", не признала вину, - это всё неправовые, неконституционные доводы, которые не могут учитываться судом при вынесении решения по УДО. Вразумительных доводов для того, чтобы отказать Зареме в УДО, учитывая ее состояние здоровья, на мой взгляд, нет", - сказал Савин, добавив, что решение по УДО Мусаевой будет оглашено завтра, 12 декабря, в 11 мск.

Мусаева чувствует себя удовлетворительно, ей оказывается медикаментозная поддержка, отметил адвокат.

Напомним, состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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