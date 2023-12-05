Руководство колонии выступило против условно-досрочного освобождения Мусаевой

05 декабря 2023, 07:24

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Зарема Мусаева находится в колонии-поселения в Аргуне непродолжительное время, не признала вину, сообщило руководство колонии в характеристике, выступив против ее условно-досрочного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. 23 ноября стало известно, что Шалинский горсуд назначил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Мусаевой на 11 декабря. По мнению, правозащитников шанс у Мусаевой на УДО есть, но решение зависит от властей Чечни.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Руководство колонии-поселения в Аргуне, где отбывает наказание Зарема Мусаева, попросило отказать ей в условно-досрочном освобождении, сообщает 4 декабря "Команда против пыток"* со ссылкой на адвоката Александра Савина.

Адвокат ознакомился с характеристикой Мусаевой из колонии. В ней сказано, что за два месяца нахождения в колонии Мусаева не получала дисциплинарных взысканий, порядок не нарушала, спальное место содержит в чистоте. Однако, как утверждает начальник отряда по воспитательной работе, при этом она демонстрирует "шантажное поведение", вину не признала, не всегда реагирует на воспитательные беседы положительно.

По словам автора характеристики, Мусаева находится в колонии непродолжительное время, поэтому сделать "однозначный вывод об ее исправлении не представляется возможным". Также отмечается, что "цели наказания не достигнуты, условно-досрочное освобождение нецелесообразно".

По словам Савина, доводы руководства колонии противоречат позиции Верховного суда Российской Федерации, который "прямо запрещает учитывать при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении и краткосрочность отбытия наказания в конкретном исправительном учреждении, и непризнание вины".

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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