Дело Заремы Мусаевой

24 января 2023, 18:41

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Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Больную диабетом женщину силой вывели без верхней одежды и в тапочках на улицу, затолкали в машину и увезли в Чечню якобы в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. В итоге Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на чеченского полицейского. 20 января 2023 года ее сын обратился к Рамзану Кадырову с предложением обменять себя на свою мать.

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобный действий в отношении бывшего судьи силовикам необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. Ей не дали обуться, взять верхнюю одежду и лекарства, в том числе жизненно необходимый инсулин.

21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в своем Telegram-канале, что женщина доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место «в тюрьме или под землей». Мусаева была доставлена в полуобморочном состоянии, что было видно на видео, опубликованном в этот же день уполномоченным по правам человека в Чечне Мансура Солотаева .

26 января Солтаев сообщил, что по просьбе уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой позвонил в дежурную часть полиции и поинтересовался состоянием Заремы Мусаевой, которая находится в спецприемнике. Публикацию Солтаев проиллюстрировал видеозаписью. 27 января Солтаев опубликовал видеоотчет о посещении Заремы Мусаевой в спецприемнике, подчеркнув, что она находится под наблюдением врачей и обеспечена лекарствами.

28 января 2022 года чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, что на Мусаеву завели уголовное дело. По версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо.

1 февраля Старопромысловский райсуд Грозного постановил арестовать Мусаеву на два месяца.

1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

2 февраля в центре Грозного прошел митинг, на котором прозвучали проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих .

3 февраля телекомпания «Грозный» сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгулбаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им.

4 февраля Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следкома России с предложением передать расследование дела Заремы Мусаевой на федеральный уровень или следователям управления Следкома по СКФО. Просьбу он мотивировал тем, что дело Мусаевой тесно увязано с конфликтом между чеченскими властями и семьей Янгулбаевых.

В этот же день, через 16 дней после похищения, адвокаты смогли добиться встречи с Заремой Мусаевой. По ее словам, при рассмотрении дела об административном правонарушении и при избрании меры пресечения ей вызывали в суд скорую помощь.

Ознакомившись с материалами дела, адвокат Александр Караваев отметил, что во время следственных действий и суда по мере пресечения с Мусаевой был адвокат по назначению, однако он не дождался оглашения решения суда, не обжаловал ее арест. По версии следствия, женщина (которая едва могла стоять – прим. «Кавказского узла») сначала «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», а затем нанесла участковому, оформлявшему протокол об административном правонарушении, «телесные повреждения в виде ссадины и раны левой скуловой области».

По статье, которую вменяют Мусаевой – часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», закон предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

10 февраля Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом.

ЕСПЧ обязал 14 февраля правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное.

30 марта следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

19 апреля судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по этому делу.

20 июня дело Мусаевой было передано в суд. В заседаниях по избранию меры пресечения она участвовала по видеосвязи из СИЗО. На заседании 5 июля Мусаева была в зале, но ей стал плохо и в суд была вызвана скорая помощь. Однако врачи сочли, что она может принимать участие в судебном заседании. Судья Ленинского районного суда Грозного продлил арест Мусаевой и взял самоотвод.

16 августа защита подала ходатайство об изменении территориальной подсудности дела Заремы Мусаевой, но суд отклонил его.

26 августа Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых» признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

7 сентября Ленинский районный суд Грозного вновь продлил меру пресечения Зареме Мусаевой.

Спустя восемь месяцев после ареста, 23 сентября, Нижегородские следователи начали проверку заявлений о возможном превышении полномочий силовиками при задержании Заремы Мусаевой.

29 сентября в грозненском суде проводился допрос понятых, присутствовавших при опознании Мусаевой в СИЗО. Понятные заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, также понятые встречались со статистами до процедуры.

В Ленинском районном суде Грозного 1 декабря Зарема Мусаева дала показания, полностью отвергнув обвинения. 3 декабря ей был снова продлен срок содержания в СИЗО.

Повторная экспертиза, проведенная в Краснодарском крае по материалам из уголовного дела, опровергла выводы экспертизы следствия о легком вреде здоровью полицейскому. Перед экспертом защита поставила те же вопросы, что и при официальном исследовании в Чечне. Согласно выводам эксперта, у полицейского нет описанных травм и вреда здоровью .

На заседании суда в Грозном 17 декабря представитель прокуратуры потребовал учесть мнение потерпевшего перед приобщением к делу выводов эксперта, противоречащих версии обвинения. Суд согласился допросить силовика. Следующее заседание ожидается, согласно карточке дела, в январе 2023 года.

В годовщину похищения Заремы Мусаевой, 20 января 2023 года, ее сын Абубакар Янгулбаев обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить мать на условиях обмена. «Выбирайте сами, кто станет нейтральным гарантом обмена. (...) Моя мать ни в чем не виновата. Отпустите её взамен меня», – написал он в своем Telegram-канале. К сообщению было приложено видеообращение Янгулбаева с тем же предложением обмена. При этом он уточняет, что за год здоровье Мусаевой ухудшилось.

Адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов сообщил, что в суде рассматриваются обе экспертизы. Эксперт со стороны следствия в суде подтвердил выводы, сославшись на свои знания и опыт, но эксперт со стороны защиты утверждает, что в заключении следствия нет морфологически описанных повреждений, что позволяет сомневаться в факте их нанесения. Защита считает, что есть все основания для проведения повторной экспертизы.