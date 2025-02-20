Продлен арест Заремы Мусаевой

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Суд в Грозном до 26 марта продлил срок ареста Заремы Мусаевой по уголовному делу о дезорганизации работы колонии.

Как писал "Кавказский узел", 29 января суд в Грозном продлил до 24 февраля срок ареста Заремы Мусаевой по делу о дезорганизации работы колонии. 10 февраля Верховный суд Чечни оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты и оставил Мусаеву под стражей.

11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

Сегодня Шейх-Мансуровский районный суд Грозного продлил меру пресечения Зареме Мусаевой и оставил ее под стражей до 26 марта. При этом 23 марта 2025 года у Мусаевой должен был закончиться срок заключения по первому уголовному делу, сообщила сегодня Команда против пыток*.

По словам адвоката Александра Савина, у Заремы Мусаевой по-прежнему возникают проблемы со здоровьем из-за диабета. Недавно ей назначили новое лечение сустава ноги, так как Мусаева уже долгое время передвигается на костылях из-за периодически возникающих осложнений, говорится в публикации.

В сообщении также указано, что спецдокладчица ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации Мариана Кацарова включила Зарему Мусаеву в число российских политзаключенных, которые нуждаются в срочном освобождении из-за состояния здоровья.

Ухудшение здоровья Заремы Мусаевой - "это мрачное напоминание о том, как власти Чечни используют преследование семей в качестве инструмента репрессий", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ООН 17 февраля.

Напомним, обвинение в дезорганизации деятельности колонии Зареме Мусаевой было предъявлено 13 декабря 2024 года, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения. Руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец связал новое дело с постом в соцсети одного из сыновей Мусаевой.

Зарема Мусаева в СИЗО передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят. Ее беспокоят боли в ногах, но лечения в больнице она не получает. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам заключения, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет. Кассационный суд срок наказания Мусаевой сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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