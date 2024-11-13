Защита озвучила детали нового дела Мусаевой

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Осужденная в Чечне Зарема Мусаева заподозрена в нападении на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения.

Как писал "Кавказский узел", в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности колонии, совершенная в отношении сотрудника"), сообщил 11 ноября адвокат Мусаевой Александр Савин, которому позвонили из Следственного комитета. Адвокат отметил, что пока не знакомился с материалами нового дела, по которому женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

29 октября Зарему Мусаеву опрашивал следователь, приезжавший к ней в колонию-поселение в Аргуне. По словам Мусаевой, ее опрашивали из-за того, что она якобы напала на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в поездках в больницу. Мусаева сообщила, что не знает, о чем может идти речь, поскольку никакого нападения не совершала. Адвокату Мусаевой тогда не было известно о возбуждении уголовного дела.

Подробности нового дела Мусаевой сообщил адвокат Александр Савин, который 12 ноября побывал в управлении СКР по Чечне и начал знакомиться с материалами дела. "Стали известны детали подозрений Заремы Мусаевой по части 2 статьи 321 УК РФ. Защита ознакомилась с постановлением о возбуждении уголовного дела", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале правозащитной организации "Команда против пыток"*.

По версии следствия, 29 октября Зарема Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "один удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы", рассказал Александр Савин на видео.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре. 21 октября также стало известно, что Мусаева госпитализирована в дневной стационар эндокринологического диспансера. Адвокат отметил, что "добивался госпитализации Заремы больше месяца".

"Защита будет дальше знакомиться с предъявляемыми материалами, предпринимаются соответствующие шаги в соответствии с позицией доверительницы", - отметил он в конце ролика.

Ожидается, что Мусаеву переведут из колонии-поселения в СИЗО для проведения следственных действий, сообщили в публикации правозащитники.

Напомним, 27 июня Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Заремы Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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