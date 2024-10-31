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18:53, 31 октября 2024

Возникла угроза нового дела против Заремы Мусаевой

Зарема Мусаева. Скриншот кадра видео на странице в Instagram уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева. https://www.instagram.com/p/CZAKOLSlcvd/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователь опросил Зарему Мусаеву о нападении на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу. Мусаева заявила, что не совершала нападения.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября суд в Чечне отложил рассмотрение жалобы на отказ в освобождении Заремы Мусаевой из-за ее госпитализации, на которой настаивала защита. Ранее, 27 июня, Шалинский суд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет.

Уровень сахара в крови Заремы Мусаевой приблизился к критически высокой отметке, лекарственная терапия в колонии не помогает, а суд на месяц отложил рассмотрение жалобы на отказ в УДО, сообщил 27 сентября адвокат Мусаевой Александр Савин. Добиться госпитализации осужденного правовыми методами сложно, указала юрист.


Сегодня стало известно, что 29 октября Зарему Мусаеву опрашивал следователь Следкома. Он приезжал в колонию-поселение в городе Аргун, где она отбывает наказание, сообщила Команда против пыток*.

По словам Мусаевой, ее опрашивали из-за того, что она якобы напала на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в ежедневных поездках в больницу. Зарема не знает, о чем может идти речь, поскольку никакого нападения она не совершала. О возбуждении уголовного дела адвокату Мусаевой пока ничего не известно, указано в сообщении.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел"

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