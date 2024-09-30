Правозащитники указали на отсутствие заинтересованности в лечении Мусаевой

30 сентября 2024, 02:00

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Затягивание с госпитализацией Заремы Мусаевой вписывается в общепринятую в учреждениях ФСИН практику отношения к заключенным, ФСИН не заинтересована в лечении заключенных, подчеркнули правозащитники. Добиться госпитализации осужденного сложно правовыми методами сложно, указала юрист.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Шалинский суд второй раз оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 27 сентября адвокат Мусаевой Александр Савин сообщил, что сахар в крови Заремы Мусаевой приблизился к критически высокой отметке, лекарственная терапия в колонии не помогает, а суд на месяц отложил рассмотрение апелляции на отказ освободить Мусаеву условно-досрочно.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач. 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой пожаловался, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре.

В условиях пенитенциарных учреждений получить надлежащую медицинскую помощь весьма непросто, отметил правозащитник Сергей Бабинец.

"Мы это видим на примере Заремы Мусаевой. Если необходимых врачей в СИЗО или колонии нет, то нужно ехать в гражданскую больницу, но чтобы выехать туда нужно пройти много бюрократических формальностей, которые могут растянуться на несколько дней, а то недель. И человек, которому критически важно получить помощь, может так ее и не дождаться", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, на практике редки случаи, когда больных заключенных выпускают на свободу. "В моей практике были случаи, когда люди умирали в колониях, не получив помощи, но были случаи, когда больных выпускали. Получить освобождение по болезни весьма сложно и, как мы видим на примере Заремы Мусаевой, даже имя на руках медицинские документы, подтверждающие заболевание, можно остаться за решеткой", - указал он.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"* полагает, что проблемы с получением медпомощи для Заремы Мусаевой связаны с действиями медучреждения.

"Насколько я понимаю, со стороны администрации исправительного учреждения там уже решен вопрос о ее госпитализации, ждут действий со стороны медучреждения. А они пока медлят", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, очень сложно добиться госпитализации осужденного, находящегося в колонии, используя правовые механизмы.

"Оказание медпомощи осужденным регламентируется приказом Минюста РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы". Бездействие в отношении исполнения положений этого приказа можно обжаловать в прокуратуру или в суд", - отметила она.

Правозащитник с Северного Кавказа, пожелавший остаться неназванным, считает, что никто не заинтересован в лечении Заремы Мусаевой.

"По поводу здоровья Заремы Мусаевой все понятно. По состоянию здоровья Мусаеву не должны были содержать в изоляции, тем более в Аргунской колонии, где медицинское обслуживание очень плохое.Безнаказанно держат её в заложниках. Большинство из тех, кто отбыл наказание в колониях РФ, выходят оттуда калеками или с букетами болезней. Это снова ложится на плечи медицины и на плечи налогоплательщиков. Никто в этой стране не заинтересован в том, чтобы люди, после отбытия наказания и искупления вины перед обществом, возвращались на свободу полноценными, полезными обществу людьми", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в колониях нет сотрудников, готовых обеспечить оказание своевременной медпомощи тем заключенным, которые в этом нуждаются. "Для них важно только сломать человека, подавить в нем способность к сопротивлению насилию. А госорганы, призванные контролировать и пресекать нарушения прав человека в местах лишения свободы, закрывают глаза на все эти нарушения и прикрывают сотрудников", - указал он.

По данным на 31 января 2020 года в российских местах лишения свободы находились 519,6 тыс. человек. В течение 2019 года умерли 2420 заключенных. Показатель смертности на 10 тысяч заключенных таким образом составил 46,6, сообщало 8 апреля 2021 года РБК.

"Кавказский узел" писал, что Кирилл Бузмаков, один из обвиняемых по делу о подготовке поджога военкомата Пятигорска, умер дома летом 2024 года, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии. Бузмаков писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения.

16 февраля умер оппозиционер Алексей Навальный. Как сообщала Lenta.ru, по версии следствия, Навальный умер из-за комбинированного заболевания: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца и отека легких.

В 2018 году осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов умер в городской больнице Омска, куда был переведен из-за обострения хронических заболеваний, сообщила ФСИН.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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