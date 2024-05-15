15 мая 2024, 17:25

Защита добилась лечения Заремы Мусаевой

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Зарема Мусаева, которая отбывает срок в колонии-поселении в Аргуне, проходит лечение в дневном стационаре, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой указал, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного  освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

Сегодня во время заседания Шалинского городского суда стало известно, что Зарема Мусаева получает необходимое лечение в условиях стационара, сообщила Команда против пыток*

"В данный момент в отношении Мусаевой проводится реабилитационный и поддерживающий курс лечения в условиях дневного стационара. Это очень позитивная  тенденция в отношении ее состояния здоровья. Из объективных наблюдений: ее самочувствие, без сомнений, улучшается", - приводятся в Telegram-канале "Команды против пыток* слова адвоката Александра Савина.

Напомним, 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, отметили правозащитники.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети.

В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского, позднее Верховный суд Чечни снизил ей срок до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. В марте 2024 года кассационная инстанция сократила срок Мусаевой еще на три месяца. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Мусаевой организован перевод в грозненское СИЗО", "Зарема Мусаева получила выговор в колонии", "Зареме Мусаевой увеличили дозу лекарств".

Автор: "Кавказский узел"

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