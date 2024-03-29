Правозащитники назвали необходимым освобождение Мусаевой по состоянию здоровья

29 марта 2024, 19:43

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Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

Как писал "Кавказский узел", Зареме Мусаевой так и не проведено медобследование после направленной в декабре 2023 года просьбы о ее освобождении в связи с тяжелым состоянием здоровья, сообщил 13 марта адвокат. Защита потребовала объяснить, почему Мусаева не прошла медкомиссию. 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле 2023 года защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

Ухудшение состояния здоровья Мусаевой с угрозой потери зрения должно стать сигналом для руководства Чечни, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Ухудшение ее здоровья чревато потерей зрения. И это новое обстоятельство, я очень надеюсь, приведет к тому, что руководство Чечни позволит суду принять решение об условно-досрочном освобождении. Катаракта у диабетика почти неизбежно оперируется в определенном возрасте, операция простая, зрения полностью восстанавливается. Но у диабетика, лишенного свободы и возможности получить нормальное лечение, может привести к потере зрения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, угроза потери зрения Мусаевой требует вмешательства в ситуацию. "Надо обращаться к омбудсмену РФ с просьбой направить обращение к чеченскому омбудсмену. В идеале ее должны выпустить на свободу. А если нет, то хотя бы должны дать возможность сделать операцию в нормальной клинике у специализированного врача. Но все же я очень надеюсь, что УДО возможно. Если Мусаева потеряет зрение, это будет на совести руководства Чечни", - указала она.

Правозащитник Центра защиты прав человека "Мемориал"* полагает, что угроза потери зрения Мусаевой - не повод для чеченского правосудия освобождать ее из-под стражи.

"Не думаю, что её освободят из-за болезни. У неё и так была болезнь, запрещающая держать её в тюрьме. И она находится там как заложница, а заложников не освобождают. Если бы беспокоились о её здоровье, то не брали бы в заложницы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Диабетическая катаракта – одно из множественных осложнений у пациентов, имеющих сахарный диабет, отмечает врач-терапевт из Москвы Ирена Нерсесова.

"При раннем обнаружении катаракты возможно лечение традиционными методами, включая глазные капли, таблетки, витамины. Это поможет замедлить ухудшение зрения, но вряд ли решит проблему. Рано или поздно катаракта приведет к сильному ухудшению зрения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в большинстве случаев решением становится хирургическое вмешательство. "Если зрение ухудшилось, лечение не помогает, и зрение продолжает ухудшаться, то в этом случае необходима операция, то есть замена хрусталика на искусственную линзу. Вероятность, что зрение будет восстановлено, довольно высока. Но для операции важно, чтобы сахар был на низком уровне. При высоком уровне сахара осложнения после операции неизбежны", - отметила она.

Она также добавила, что такое хирургическое вмешательство необходимо сделать в специализированной клинике. "Это не сложная операция, если ее делают специализированные врачи в соответствующих условиях", - подчеркнула она.

Напомним, 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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