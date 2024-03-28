Состояние Заремы Мусаевой ухудшилось в колонии-поселении

28 марта 2024, 10:54

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У Заремы Мусаевой в колонии-поселении в Аргуне резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли, сообщил посетивший ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Зареме Мусаевой так и не проведено медобследование после направленной в декабре 2023 года просьбы о ее освобождении в связи с тяжелым состоянием здоровья, сообщил 13 марта адвокат. Защита потребовала объяснить, почему Мусаева не прошла медкомиссию.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле 2023 года защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

У Заремы Мусаевой появились сильные отеки и резко ухудшилось зрение, сообщил адвокат Александр Савин, который навестил Мусаеву в колонии-поселении в Аргуне.

По словам адвоката, Мусаева рассказала, что в больнице, куда она недавно попала, у нее диагностировали катаракту. "Она рассказала, что ухудшение зрения произошло довольно быстро. Она стала видеть всё хуже и хуже, а к моменту госпитализации видела только силуэты. У нее начались сильные боли в колене. Сейчас Мусаева постоянно принимает обезболивающие. Причины этих болей не диагностированы, но Зарема рассчитывает, что в конце этой недели ее вновь отвезут в больницу, где смогут провести соответствующие обследования", - цитирует сегодня адвоката правозащитная организация "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале.

Александр Савин отметил, что уже несколько месяцев Мусаевой не проводят необходимое для суда медицинское освидетельствование. Однако, по его словам, есть надежда, что в ближайшее время комиссия всё же соберется, так как суд неоднократно направлял соответствующие запросы в колонию, республиканское УФСИН и органы прокуратуры, говорится в публикации.

Напомним, 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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