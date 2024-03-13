Адвокат потребовал провести медобследование Заремы Мусаевой

13 марта 2024, 16:03

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Зареме Мусаевой так и не проведено медобследование после поступившей в декабре 2023 года просьбы об освобождении в связи с тяжелым состоянием здоровья, сообщил адвокат. Защита потребовала объяснить, почему Мусаева не прошла медкомиссию.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В декабре 2023 года адвокат Александр Савин направил ходатайство в Шалинский городской суд об освобождении Мусаевой из-под стражи в связи с тяжелым состоянием здоровья- у нее инсулинозависимый диабет второго типа и ряд хронических заболеваний. Как выяснилось в ходе встречи адвоката с Заремой Мусаевой, ей так и не провели медкомиссию, которую по постановлению Пленума Верховного суда должны были сделать и предоставить Шалинскому суду незамедлительно, сообщила сегодня "Команда против пыток"* в своем Telegram-канале

Адвокат направил ряд запросов, чтобы выяснить, почему Мусаевой до сих пор не провели комиссию. "Я направил запросы, чтобы понять, планируется ли освидетельствование здоровья Мусаевой, как того требует закон. Мы с моей подзащитной хотим понять, почему освидетельствование не проводят уже несколько месяцев.Напомню, что ранее защите была представлена медкарта самой Мусаевой, где указано заболевание, которое препятствует реальному отбыванию уголовного наказания в колонии", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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