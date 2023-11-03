Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев»

03 ноября 2023, 15:25

Приговор Мусаевой обжалован в кассационном суде

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Адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор, вынесенный в Чечне Зареме Мусаевой, в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. В результате у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении (УДО). 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев 4 октября сообщил, что нанятый семьей адвокат направил в суд ходатайство об УДО Мусаевой. 19 октября "Команда против пыток"* сообщила, что Александр Савин посетил в колонии Зарему Мусаеву и направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной. Зарема Мусаева написала письменный отказ от услуг других адвокатов, сообщил ее адвокат от "Команды против пыток"* Александр Савин. По словам сына Мусаевой Абубакара Янгулбаева, ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные нанятым им адвокатом, имеют такую же силу, как и Савина. 

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Адвокат Александр Савин направил в Пятый кассационный суд жалобу с просьбой отменить приговор Ахматовского районного суда и апелляционное определение Верховного суда Чечни в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, сообщила сегодня "Команда против пыток"*. 
 
"Доказательства, которые использовала сторона обвинения, не подтверждают вину Мусаевой. Например, это заключения экспертиз или противоречивые показания свидетелей нападения Мусаевой на полицейского. При этом суды первой и второй инстанции отказались анализировать доказательства стороны защиты, которые указывают на многочисленные противоречия и невиновность моей подзащитной", — приводятся в Telegram-канале КПП* слова Александра Савина.

На сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске по данным на 15.15 мск не содержится информации о поступлении жалобы на приговор Мусаевой и сроках ее рассмотрения. 

Сын Заремы Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале к 15.15 мск не прокомментировал информацию о подаче кассационной жалобы адвокатом от "Команды против пыток"*.

"Кавказский узел" писал, что 3 октября Янгулбаев сообщил, что "Команда против пыток"* (названная им "Комитет против пыток"*) больше не занимается делом его матери. "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале сообщила, что Мусаева во время визита адвоката Александра Савина передала ему заявление "с просьбой представлять ее интересы при подаче заявления об условно-досрочном освобождении"..

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Европарламент потребовал освободить Зарему Мусаеву", "Зарема Мусаева возвращена в СИЗО после лечения в больнице", "Абубакар Янгулбаев объявлен в федеральный розыск".

Автор: "Кавказский узел"

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