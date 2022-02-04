Сжигание портретов Янгулбаевых на митинге в Грозном 2 февраля 2022 года. Фото: Стихийный митинг в центре Грозного. 2 февраля 2022 г. Фото: Грозный-Информ - https://www.grozny-inform.ru/LoadedImages/2022/02/02/WhatsApp_Image_2022-02-02_at_15.10.59.jpeg

04 февраля 2022, 21:26

Кадыровцы против Янгулбаевых

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Резонанс от преследования семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева вышел далеко за пределы Чечни. Почему невзлюбил Янгулбаеых Рамзан Кадыров, чем власти угрожают опальной семье и почему арестовали Зарему Мусаеву - в справке «Кавказского узла».

Угрожают отрезать головы

Янгулбаевым грозят смертью, объявляют кровную месть и джихад. Депутат Госдумы и советник Кадырова Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил им «отрезать головы». Месть своим родственникам объявили их близкие родственники и представители тейпа. В центре Грозного был организован многочисленный митинг со сжиганием портретов членов семьи, где выступили муфтий Чечни и спикер чеченского парламента. Судью во отставке Сайди Янгулбаева лишили этого статуса, против его жены Заремы Муспаевой и одного из сыновей Ибрагима возбуждены уголовные дела.

Какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова». 

Похищение Заремы Мусаевой

20 января 2022 года из своей квартиры в Нижнем Новгороде была похищена жена Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева. Больной диабетом женщину силой вывели в тапочках и без верхней одежды на улицу, затолкали в машину и увезли в Чечню якобы в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. В итоге Мусаеву арестовали на два месяца по делу о применении насилия к представителю власти.

Чем разозлили Кадырова Янгулбаевы

Руководство Чечни считает Янгулбаевых ответственными за работу оппозиционного Telegram-канала 1Adat* и ранее жестко преследовали причастных к нему людей. Еще в 2015 году в резиденцию Рамзану Кадырову привезли занимавшего тогда пост судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и двух его сыновей Абубакара и Ибрагима. Недовольство главы Чечни вызвало участие Ибрагима в маленькой оппозиционной группе Вконтакте. Судью вынудили уйти в отставку, а Ибрагим провел в застенках 4 года.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне». Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Инакомыслие в Чечне». Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны на странице «Борьба Кадырова с Янгулбаевыми».

* Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 февраля 2022, 01:50

  • Сайди Янгулбаев оценил шансы обжаловать отмену неприкосновенности

    Квалификационная коллегия судей России отменит решение о прекращении отставки, если будет руководствоваться законом, так как в Чечне не был соблюден порядок этой процедуры, заявил Сайди Янгулбаев. Поводом для рассмотрения вопроса о прекращении отставки судьи не может быть обращение чиновника, заявил "Кавказскому узлу" федеральный судья в отставке Сергей Пашин, комментируя жалобу министра печати Чечни Ахмеда Дудаева в Совет судей.

05 февраля 2022, 00:57

04 февраля 2022, 23:59

04 февраля 2022, 23:16

  • Депутат потребовал проверить управляющую компанию в Нальчике

    Депутат совета Нальчика попросил прокуратуру проверить деятельность одной из управляющих компаний. Компания не исполняет свои обязанности по обслуживанию многоквартирных домов, но регулярно выставляет жильцам счета и взыскивает с них деньги через суд, заявил депутат.

04 февраля 2022, 22:44

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