Кадыровцы против Янгулбаевых

04 февраля 2022, 21:26

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Резонанс от преследования семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева вышел далеко за пределы Чечни. Почему невзлюбил Янгулбаеых Рамзан Кадыров, чем власти угрожают опальной семье и почему арестовали Зарему Мусаеву - в справке «Кавказского узла».

Угрожают отрезать головы

Янгулбаевым грозят смертью, объявляют кровную месть и джихад 2 . Депутат Госдумы и советник Кадырова Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил им «отрезать головы» 3 . Месть своим родственникам объявили их близкие родственники и представители тейпа. В центре Грозного был организован многочисленный митинг со сжиганием портретов членов семьи, где выступили муфтий Чечни и спикер чеченского парламента. Судью во отставке Сайди Янгулбаева лишили этого статуса, против его жены Заремы Муспаевой и одного из сыновей Ибрагима возбуждены уголовные дела.

Какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

Похищение Заремы Мусаевой

20 января 2022 года из своей квартиры в Нижнем Новгороде была похищена жена Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 4 . Больной диабетом женщину силой вывели в тапочках и без верхней одежды на улицу, затолкали в машину и увезли в Чечню якобы в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. В итоге Мусаеву арестовали на два месяца по делу о применении насилия к представителю власти.

Чем разозлили Кадырова Янгулбаевы

Руководство Чечни считает Янгулбаевых ответственными за работу оппозиционного Telegram-канала 1Adat* 1 и ранее жестко преследовали причастных к нему людей. Еще в 2015 году в резиденцию Рамзану Кадырову привезли занимавшего тогда пост судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и двух его сыновей Абубакара и Ибрагима. Недовольство главы Чечни вызвало участие Ибрагима в маленькой оппозиционной группе Вконтакте. Судью вынудили уйти в отставку, а Ибрагим провел в застенках 4 года.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне». Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Инакомыслие в Чечне». Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны на странице «Борьба Кадырова с Янгулбаевыми».

* Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.