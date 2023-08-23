Абубакар Янгулбаев объявлен в федеральный розыск

23 августа 2023, 11:57

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Полиция объявила в федеральный розыск сына Заремы Мусаевой Абубакара Янгулбаева.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что стал подозреваемым по уголовному делу по террористической статье. Поводом для возбуждения дела он назвал свой комментарий о гибели Ахмата Кадырова. Ранее, по словам Янгулбаева, он стал подозреваемым по делу об экстремизме.

Полиция объявила Абубакара Янгулбаева в федеральный розыск, сообщает сегодня "Газета.ру" со ссылкой на данные розыска МВД. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - цитирует данные ведомства издание. Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается Янгулбаев, не указана, отмечается в публикации.

Абубакар Янгулбаев сегодня опубликовал в своем телеграм-канале скриншот публикации из базы данных МВД о его розыске. "С доски почета школы на доску розыска государства", - прокомментировал он информацию о розыске.

Напомним, Абубакар Янгулбаев - сын Заремы Мусаевой, которую суд в Грозном в июле приговорил к 5,5 года лишения свободы. Подробности этого дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Другой сын Заремы Мусаевой - Ибрагим Янгулбаев - объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг включил в этот реестр брата Абубакара и Ибрагима - Байсангура Янгулбаева. 9 мая стало известно, что Байсангур Янгулбаев объявлен в федеральный розыск. Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы живут в Европе.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы.

О конфликте Кадырова с семьей Янгулбаевых можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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