Абубакар Янгулбаев сообщил о двух уголовных делах против него

18 августа 2023, 21:25

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Уголовное дело по террористической статье возбуждено против юриста Абубакара Янгулбаева, ранее он стал подозреваемым по делу об экстремизме. Поводом для дела по террористической статье он назвал комментарий о судьбе Ахмата Кадырова.

"Кавказский узел" писал, что один из сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг включил Байсангура Янгулбаева в список экстремистов и террористов. 9 мая стало известно, что он объявлен в федеральный розыск. Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы сейчас живут в Европе.

Сегодня Абубакар Янгулбаев сообщил, что в отношении его возбуждено второе уголовное дело. "В Чечне возбуждено уголовное дело о терроризме в отношении меня. До этого уже было дело по экстремизму", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, поводом для преследования стал комментарий о гибели Ахмата Кадырова, опубликованный в его Telegram-канале. Он отметил, что комментарий имел целью задеть Рамзана Кадырова.

"Токсичный комментарий, в котором я хотел ранить человека. И мне это удалось. Однако по смыслу он не <подразумевал> негативные эффекты для других людей. Я не поддерживаю метод, которым убили Ахмата Кадырова. Конечно, это неправильно. И в целом не поддерживаю ответное насилие в той же форме", - написал Янгулбаев.

Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова, был первым президентом Чечни, возглавлял республику в 2003-2004 годах. Ранее занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. В 2000 году был назначен главой временной администрации Чеченской Республики. Кадыров погиб в результате террористического акта в Грозном. Под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство. Кроме Ахмада Кадырова погиб также председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев, тяжелые ранения получили командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-полковник Валерий Баранов, министр внутренних дел Чечни Алу Алханов, комендант Чечни Григорий Фоменко, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Янгулбаев отметил, что из официальных источников ему не сообщали о новом уголовном деле. Он подчеркнул, что понимает неэтичность комментария. "Сам по себе подобный комментарий неэтичный, так как во время взрыва пострадали невиновные лица", – заявил он сегодня изданию "Кавказ.Реалии"*. Он также утверждает, что сам не удалял этот комментарий и не знает, почему тот был удален.

Ранее Абубакар Янгулбаев опубликовал в своем Telegram-сообщение о расследовании против него уголовного дела. Как утверждается в сообщении от 1 июля, дело возбуждено по статье "Организация экстремистской деятельности" в связи с участием в прямых эфирах, опубликованных на YouTube-канале проекта 1ADAT**.

Абубакар Янгулбаев - сын Заремы Мусаевой, которую суд в Грозном в июле приговорил ее к пяти с половиной года лишения свободы. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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* внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.