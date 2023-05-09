09 мая 2023, 23:20
Байсангур Янгулбаев объявлен в федеральный розыск
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МВД объявило сына Заремы Мусаевой Байсангура Янгулбаева в федеральный розыск. Причина его розыска в открытой базе данных ведомства не приведена.
"Кавказский узел" писал, что один из сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг включил Байсангура Янгулбаева в список экстремистов и террористов. Байсангур Янгублаев уверен, что включение в список стало следствием возбуждения какого-либо уголовного дела. Это решение связано с участием Байсангура в работе оппозиционного властям Чечни движения "1Adat"*, заявил его брат Абубакар Янгулбаев. Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы сейчас живут в Европе.
Мать братьев Янгулбаевых Зарема Мусаева, дело которой суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд продлил ей срок ареста до 12 августа. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".
Сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Байсангура объявили в федеральный розыск, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.
Дата, с которой Байсангур Янгублаев числится в розыске, в базе розыска МВД не указана. Также нет информации о том, по какой статье ведется розыск. В информации в разделе "особые приметы" указано, что Байсангур Янгулбаев "переобъявлен" в розыск. Мера пресечения - подписка о невыезде, следует из информации, полученной из открытой базы данных розыска МВД по запросу "Кавказского узла".
После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.
Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".
* Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.
** внесён в реестр иностранных агентов.
*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"