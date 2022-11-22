Байсангур Янгулбаев. Скриншот https://t.me/mediaskat/11313

22 ноября 2022, 15:40

Байсангур Янгулбаев внесен в список экстремистов и террористов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Росфинмониторинг включил Байсангура Янгулбаева в список экстремистов и террористов. Байсангур Янгублаев уверен, что включение в список стало следствием возбуждения какого-либо уголовного дела. Это решение связано с участием Байсангура в работе оппозиционного властям Чечни движения "1Adat"*, заявил его брат Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", один из сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. В феврале 2020 года Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу. 

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля ее обвинили в нападении на силовика, 20 июня стало известно, что дело Мусаевой поступило в суд. 7 сентября Ленинский райсуд Грозного продлил срок ареста Мусаевой на три месяца, до 12 декабря.

Байсангур Янгулбаев, внесен в реестр экстремистов и террористов, сообщил сегодня Telegram-канал Sota со ссылкой на список, который ведется Росфинмониторингом.

"Причина — опредёленно какое-то уголовное преследование по одной из статьей, о которой я и знать не знаю", - привел слова Байсангура Янгулбаева Telegram-канал "Скат media".

"Предполагаю, что это связано с моей работой с моим братом Ибрагимом в народном движении "1Adat"*. Ведь после похищении нашей мамы, Заремы Мусаевой, я стал усердно участвовать в этом, чего в принципе и не скрывал особо", - заявил Байсангур Янгулбаев. Он также заявил, что не намерен обжаловать решение о включении в реестр, говорится в публикации.

Брат Байсангура, юрист Абубакар Янгулбаев указал, что информации о возбуждении уголовного дела в отношении младшего брата нет. "Байсангур в розыск не объявлен. Уголовного дела нет. В список внесён скорее в качестве экстремиста за участие и модерирование голосового чата "1Aдат"*", - написал он в своем Telegram-канале.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти объявили стихийным митинг с проклятиями в адрес Янгулбаевых", "Родственники отреклись от Янгулбаевых на митинге в Гойты", "Правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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