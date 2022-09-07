Суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой до 12 декабря

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Арест супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на силовика продлен на три месяца, такое решение принял сегодня Ленинский районный суд Грозного.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа судья не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении территориальной подсудности дела Заремы Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и нападении на силовика. 26 августа стало известно, что правозащитный проект "Поддержка политзаключённых" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщину обвинили в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой, обвиненной в мошенничестве и нападении на силовика, поступило в Ленинский районный суд Грозного.

Ленинский районный суд Грозного продлил меру пресечения Зареме Мусаевой до 12 декабря, еще три месяца она проведет в СИЗО, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

На заседании суда с Заремой Мусаевой находятся адвокаты Наталья Добронравова, Александр Немов и Александр Савин. Прокурор зачитывает обвинительное заключение, говорится в сообщении в Telegram-канале "Команды против пыток"*.

11 февраля сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное. По словам родных Мусаевой, в заключении ей становится всё хуже.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесен в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.