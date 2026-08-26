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17:33, 26 августа 2026

Мосгорсуд оставил под арестом блогера Ремесло

Илья Ремесло. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженцу Нальчика блогеру Илье Ремесло не удалось добиться признания ареста по делу о распространении фейков об армии незаконным.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Нальчика, юрист и блогер Илья Ремесло в марте был помещен в петербургскую психбольницу после того, как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно. 17 июля Ремесло был задержан по обвинению в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти, в тот же день суд в Москве арестовал его на два месяца. 28 июля его из СИЗО перевели в психиатрическую клинику, а 24 августа вернули в СИЗО.

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщило  ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда

Заседание прошло в закрытом режиме и продлилось около 20 минут, журналистов пустили только на оглашение итогового решения. Ремесло пытался сказать что-то журналистам в ожидании итога, но звук на трансляции из СИЗО был отключен, пишет "Осторожно, новости".

После окончания заседания Ремесло отключили от видеосвязи, но потом решили подключить, так как судья не спросила, понятно ли ему решение. «Спасибо за внимание к моему делу. Россия будет свободной!» — заявил блогер.

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Автор: "Кавказский узел"

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