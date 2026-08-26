Список наград Адама Кадырова пополнился медалью Минобороны Абхазии

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18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден медалью министерства обороны Абхазии "За боевое содружество".

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа Адам Кадыров получил звание "Почетный гражданин Курчалоевского района". Совет безопасности Чечни назвал присвоение звания признанием его труда и заслуг перед жителями района, не уточнив, в чем именно они заключаются.

О награждении 18-летнего сына Адама Кадырова медалью министерства обороны Абхазии сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он был награжден медалью министерства обороны Республики Абхазия "За боевое содружество", – написал Кадыров 25 августа в своем телеграм-канале.

Напомним, Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Обстоятельства этого дела изложены в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что все награды его сына связаны с конкретными достижениями, и назвал Адама "замечательным парнем". С февраля 2022 года по август 2025 года сам Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили не менее 146 различных наград и знаков отличия. На долю главы Чечни пришлось как минимум 31 из них, а второе место по количеству наград занимает его сын Адам.

Так, 25 августа 2025 года Адаму Кадырову вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" на чемпионате по тактической стрельбе, хотя в самих соревнованиях он не участвовал. 31 мая он получил медаль за вклад в СВО.

Летом 2026 года в одном из аккаунтов в соцсети, связанных с Адамом Кадыровым, было опубликовано видео с нарушениями им правил дорожного движения. На записи третий сын главы Чечни ехал со скоростью, в 2,5 раза превышающей разрешенную, пересек двойную сплошную линию и пользовался телефоном за рулем. Юристы указали, что такая видеозапись может стать основанием для возбуждения административного дела, в том числе с лишением водительских прав. Через несколько дней после появления ролика Адам Кадыров получил медаль от ГИБДД.