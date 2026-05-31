Список наград Адама Кадырова пополнился медалью за вклад в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден медалью "За вклад в проведение СВО". Зампред главы правительства Чечни Ахмед Дудаев объяснил вручение награды тем, что Кадыров занимает пост Российского университета спецназа.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова Адам начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. В апреле Адам Кадыров получил памятную медаль в честь 20-летия со дня образования полка "Север", который носит имя его дедушки. 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

Заместитель председателя правительства Чечни Ахмед Дудаев поздравил помощника Главы Чеченской Республики, Секретаря Совета Безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением медали «За вклад в проведение специальной военной операции».

По его словам, награду 18-летнему Адаму Кадырову вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии, генерал-майор Павел Козаев.

Эта награда "является заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО", заявил Дудаев, отметив, что сын главы Чечни, занимает должность куратора Российского университета спецназа, где проходят подготовку добровольцы и бойцы перед отправкой в зону СВО

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Напомним, Адам Кадыров на совещании у главы Чечни появился в погонах младшего лейтенанта, а не майора, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Он отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном.