17:00, 31 мая 2026

Список наград Адама Кадырова пополнился медалью за вклад в СВО

Адам Кадыров (слева) и Рамзан Кадыров. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 24.05.26, https://t.me/RKadyrov_95/6615.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден медалью "За вклад в проведение СВО". Зампред главы правительства Чечни Ахмед Дудаев объяснил вручение награды тем, что Кадыров занимает пост Российского университета спецназа.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова Адам начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. В апреле Адам Кадыров получил  памятную медаль в честь 20-летия со дня образования полка "Север", который носит имя его дедушки. 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

Заместитель председателя правительства Чечни Ахмед Дудаев поздравил помощника Главы Чеченской Республики, Секретаря Совета Безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением медали «За вклад в проведение специальной военной операции».

По его словам, награду 18-летнему Адаму Кадырову вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии, генерал-майор Павел Козаев.

Эта награда "является заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО", заявил Дудаев, отметив, что сын главы Чечни, занимает должность куратора Российского университета спецназа, где проходят подготовку добровольцы и бойцы перед отправкой в зону СВО

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Напомним, Адам Кадыров на совещании у главы Чечни появился в погонах младшего лейтенанта, а не майора, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Он отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений.  Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Белкиса Минцаева. Стоп-кадр телесюжета государственной компании "Грозный" https://t.me/groznytv/32709
02:57, 31 мая 2026
Правозащитницы и подруги оценили репортаж про Минцаеву на чеченском телевидении
Белкиса Минцаева. Стоп-кадр видео, опубликованного Ахмедом Дудаевым в Telegram.
02:55, 30 мая 2026
Подлинность видеообращения Минцаевой вызвала сомнение правозащитницы и адвоката
Флаг Евросоюза. Фото: SatyaPrem / pixabay.com
22:24, 29 мая 2026
Призыв Солтаева к европейским чеченцам лег в русло кремлевской пропаганды
Виса Кунгаев держит портрет Эльзы Кунгаевой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:37, 29 мая 2026
Смерть Кунгаева вызвала дискуссию о справедливости наказания Буданову
Белкиса Минцаева. Стоп-кадр видео, опубликованного Ахмедом Дудаевым в Telegram.
22:23, 28 мая 2026
Вице-премьер Чечни опубликовал видео с Белкисой Минцаевой
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
