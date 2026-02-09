Кадыров впервые высказался на тему ДТП с участием сына Адама

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом".

Как писал "Кавказский узел", 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. К 11-му дню после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы. 1

Первый публичный комментарий главы Чечни об информации про ДТП с участием его сына Адама Кадырова появился спустя более чем три недели после инцидента. Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале сегодня вечером отчет о встрече с прокурором Чечни Арсаном Адаевым.

Кадыров и Адаев обсуждали на встрече разные аспекты деятельности ведомства, в том числе "противодействие преступлениям в сети интернет". "Особое место занимает актуальность борьбы с фейками. Тема очень важна для всей страны, но недостоверная информация, касающаяся нашей республики, всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере. Усилим работу в этом направлении", - написал Кадыров.

В текстовом сообщении о встрече с прокурором Чечни не упомянуто ни имя Адама Кадырова, ни информация про ДТП, однако на четырехминутном видео, которым сопровождается пост, есть комментарий Кадырова по этому поводу. На записи Адаев отчитывается перед Кадыровым на русском языке, Кадыров же говорит по-чеченски.

"С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях", - приводит его слова в переводе на русский ТАСС.

Сам Адам Кадыров продолжает изредка делать новые публикации в Instagram* в формате сторис, используя свои старые фото и видео. Хотя обычные сторис доступны только в течение 24 часов, Кадыров-младший сохраняет их все в коллекциях (Stories Highlights), делая их "вечными". Одна из последних таких сторис была опубликована 4 февраля в коллекции "К": на видео Адам Кадыров сопровождает своего отца. Они вместе выходят из здания, и сын помогает отцу сесть в представительский автомобиль с московскими номерами. Видео снято неподалеку от Кремля в теплое время года.

ДТП с участием Адама Кадырова упоминало, в частности, в своей публикации британское издание Financial Times, анализируя информацию о вероятных проблемах со здоровьем у главы региона Рамзана Кадырова. Кремль рискует утратить в той или иной мере свой контроль над происходящим в Чечне, если в республике развернется борьба за власть, предположили авторы издания в этом материале.

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.