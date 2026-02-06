×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
16:35, 6 февраля 2026

Мемориальная табличка на доме Анны Политковской уничтожена в восьмой раз за три недели

Мемориальная табличка на доме Анны Политковской. Фото: Партия «Гражданская инициатива»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Деревянная памятная табличка, больше недели провисевшая на перилах дома журналистки Анны Политковской, снова уничтожена неизвестными. 

Как писал "Кавказский узел", 27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку на доме убитой в Москве журналистки Анны Политковской. Все предыдущие временные таблички, установленные после уничтожения мемориальной доски Политковской, срывались неизвестными в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек. 

18 января на Лесной улице в Москве на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Об очередном уничтожении памятного знака на доме Анны Политковской сегодня сообщил председатель московского отделения "Яблока" Кирилл Гончаров. Он утверждает, что днем ранее табличка еще была в сохранности. 

"Слов нет. Вчера приходил, все было на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Табличка, установленная активистами "Яблока" у подъезда дома на Лесной улице в Москве, провисела на своем месте дольше всех других временных табличек. После ее установки полицейские выставили возле дома Политковской дежурных и некоторое время досматривали там прохожих, сообщали активисты. 

"Дежурила полицейская машина, припаркованная рядом с уже в восьмой раз установленной памятной табличкой. Силовики проверяли карманы и сумки случайных прохожих. Правоохранители досмотрели двоих мужчин, после чего отпустили их без задержания. Чуть поодаль находился еще один наряд полиции, а также сотрудники в штатском", - сообщило вечером 28 января издание SOTAvision (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов)

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской. 

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

