Активисты в Европе призвали не выдавать Мовлаева России

Чеченские активисты в Варшаве и Вене вышли на пикеты к посольствам Казахстана, требуя отменить решение об экстрадиции в Россию Мансура Мовлаева. Они также потребовали предоставить защиту дезертировавшему военному из Чечни Зелимхану Муртазову.

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам. Суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в предоставлении Мовлаеву статуса беженца, указали адвокаты. 3 февраля стало известно, что решение прокуратуры Казахстана об экстрадиции Мовлаева в Россию также обжаловано.

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

Чеченские активисты 3 февраля провели пикет у посольства Казахстана в Варшаве, протестуя против решения о выдаче Мансура Мовлаева в Россию. Они также выступили в поддержку Зелимхана Муртазова, который уже второй месяц находится в транзитной зоне аэропорта Астаны.

Видео с акции опубликовал на своем YouTube-канале блогер Ислам Белокиев, он же выступил на акции, обратившись к собравшимся на русском и польском языках.

Участники пикета держали плакаты “Братский народ Казахстана, не позволяй своим властям выдать Мансура Мовлаева”, “Казахстан, дай приют чеченцу Муртазову Зелимхану, который не хочет убивать украинцев”, “Казахстан, ты независимая страна или филиал России?” и другие.

“Мы пришли поддержать Мансура Мовлаева и попросить не выдавать его в Россию. Казахстанские власти приняли решение его выдать по запросу РФ. Мовлаева ждут вне всякого сомнения пытки, унижения, оскорбления, фабрикация уголовных дел. (...) Другая ситуация, Муртазов Зелимхан, который находится в транзитной зоне в аэропорту в Казахстане. Его хотели насильно отправить в Украину на так называемую СВО, где он должен был бы убивать украинцев, но он отказался это делать”, - заявил во время акции Белокиев.

Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, больше месяца находится в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками.

Он призвал власти Казахстана по крайней мере предоставить обоим уроженцам Чечни возможность выезда в безопасное государство. “Не хотите впускать их к себе - дайте им хотя бы транзит, возможность уехать куда-нибудь, в другую страну”, - заявил активист.

Несколькими днями ранее акция в поддержку Мовлаева и Муртазова прошла у посольства Казахстана в Вене. Участники акции потребовали немедленно освободить обоих уроженцев Чечни и предоставить им международную защиту, сообщила правозащитница Роза Дунаева на своей странице в Facebook*.

“Казахстан является членом ОБСЕ, членом ООН, также они подписали Женевскую конвенцию (о правах беженцев) в 1999 году. Для чеченцев и ингушей Казахстан - это вторая родина, поэтому мы требуем: не предавайте страны принципы, будьте на стороне правды и справедливости”, - заявила активистка на акции в Вене.