Мовлаев обратился в ООН с просьбой приостановить экстрадицию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита уроженца Чечни Мансура Мовлаева направила его обращения в Комитет против пыток, к специальным докладчикам ООН и в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане с просьбой приостановить его экстрадицию в Российскую Федерацию.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Власти Казахстана не должны высылать в Россию уроженца Чечни Мансура Мовлаева, которого на родине ожидает преследование, а также возможна угроза жизни, заявили пользователи соцсети.

В мае Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

Мансур Мовлаев, ищущий убежище в Республике Казахстан, подал ходатайства в Комитет против пыток, к специальным докладчикам ООН и в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане. Письма опубликованы в Instagram*-паблике "Свободу Мансуру Мовлаеву".

В ходатайстве в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане Мовлаев заявил, что является соискателем убежища и с 15 мая 2025 года содержится под стражей в Республике Казахстан в порядке экстрадиционного ареста. 25 декабря 2025 года его заявка на предоставление убежища была отклонена национальной комиссией. Данное решение в настоящее время обжалуется в судебном порядке и не вступило в законную силу.

"В случае экстрадиции я подвергнусь реальному риску преследования и пыток. В связи с продолжающимся рассмотрением дела о предоставлении убежища мое выдворение является юридически невозможным. Максимальный 12-месячный срок экстрадиционного содержания под стражей истекает 13 мая. Продолжение содержания под стражей после этой даты вызовет серьезные сомнения с точки зрения произвольности и соответствия международным стандартам защиты беженцев", - говорится в заявлении.

"Прошу УВКБ ООН обратить внимание на мою ситуацию, осуществить мониторинг или предпринять иные действия в рамках своего мандата, которые будут признаны целесообразными", - добавил Мовлаев.

В ходатайстве в Комитет против пыток он подчеркнул, что в случае экстрадиции или иной передачи из Казахстана в Российскую Федерацию он подвергается реальному и личному риску пыток и жестокого обращения.

"Власти Российской Федерации преследуют меня по основаниям, которые я считаю политически мотивированными и необоснованными. В Российской Федерации, и в особенности в Чеченской Республике, пытки, насильственные исчезновения и иные формы жестокого обращения в отношении лиц в аналогичных ситуациях широко распространены и хорошо задокументированы международными организациями и правозащитными органами", - говорится в заявлении.

Мовлаев уверен, что в случае его передачи в Российскую Федерацию он не будет иметь доступа к эффективной защите от пыток и жестокого обращения, и существует серьезный риск того, что будет подвергнут физическому и психологическому насилию.

Во время учебы в университете Мансур Мовлаев помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных людях. В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае. В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в его отношении было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне.