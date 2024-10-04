Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Покинувший Россию уроженец Чечни Мансур Мовлаев сообщил, что силовики похитили и подвергают пыткам двух его братьев.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2023 года суд в Бишкеке освободил уроженца Чечни Мансура Мовлаева. Шестимесячный срок наказания истёк, поэтому Мовлаев освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе, сообщил адвокат. После освобождения Мансур Мовлаев стражи самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению за пределы Киргизии за незаконное пересечение границы. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку, рассказал адвокат.

Мансур Мовлаев заявил о похищении своих братьев Зелимхана и Хамзата. По его словам, их удерживают в отделе силовой структуры и подвергают пыткам, чтобы оказать на него давление, сообщил 3 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Видеообращение с заявлением опубликовал 3 октября оппозиционный властям Чечни телеграм-канал. "Двое братьев Мансура, Зелимхан и Хамзат, были похищены 5 сентября. Этим делом занимается [один из руководителей отдела силовой структуры]. Прикладываем видеообращение непосредственно от самого Мансура Мовлаева", - говорится в аннотации к видео.

Опубликованное видеообращение записано в формате селфи, однако лицо мужчины на видео заретушировано. Человек на видео говорит на русском языке и называет себя Мансуром Мовлаевым. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - говорит мужчина на видео.

Напомним, в августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мансура Мовлаева, который объявлен в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, Мовлаев - гражданин России, 1995 года рождения, с августа 2022 года находится в международном розыске, а в январе 2023 года незаконно пересек границу Киргизии и использовал на территории страны поддельный паспорт гражданина России.

Ранее источники сообщили, что в 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали 1 сентября правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

В апреле 2023 года правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН констатировала ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в России. Организация выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, отметив, что критиков местных властей в республике произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.