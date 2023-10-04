Мансур Мовлаев осужден на полгода

04 октября 2023, 19:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Бишкеке приговорил уроженца Чечни Мансура Мовлаева, обвиняемого в незаконном пересечении границы Киргизии, к шести месяцам колонии и последующей высылке. Мовлаев, который опасается преследования властей Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что силовики задержали в Иссык-Кульской области Киргизии уроженца Чечни Мансура Мовлаева, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма. 15 сентября Мовлаев запросил убежище в Киргизии. 30 сентября дело против Мовлаева о незаконном пересечении границы поступило в суд, адвокат сообщил, что его подзащитный намерен добиваться реального лишения свободы, так как опасается высылки и преследования со стороны властей Чечни.

Первомайский суд Бишкека приговорил уроженца Чечни Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению за пределы страны за незаконное пересечение границы, сообщил изданию "Кавказ.Реалии"* адвокат Мовлаева Батыр Автандил.

Он процитировал последнее слово Мовлаева в суде. "Как сказали мои адвокаты, я готов отбыть наказание. Хотя моя статья подразумевает штраф, чтобы сохранить жизнь, я прошу, чтобы мне дали срок два года. Я готов отбыть максимум что полагается по этой статье. Я готов хоть на десять лет сесть здесь в тюрьму, чтобы сохранить свою жизнь", - приводятся слова Мовлаева в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году в России Мовлаев был приговорен судом к трем годам заключения, его сторонники заявляют, что дело в отношении него было сфабриковано. Мовлаев сбежал в Киргизию из нелегальной тюрьмы, у него нет документов. Он сбежал из России, поскольку ему грозило около 10 лет лишения свободы.

По данным источников, в 2022 году в отношении Мовлаева было сфабриковано дело о финансировании экстремизма, перед этим он был похищен и удерживался в тюрьме.

Отметим, в Чечне периодически происходят случаи преследования критиков властей. Так, в сентябре 2020 года широкий резонанс в России вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом 1Adat**.

Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT**: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, правозащитники заявили, что имеют подтверждения его смерти.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.