Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова

10 сентября 2020, 20:37

Охота на не согласных с кадыровским режимом в интернете дошла и до телеграм-каналов. Модератор канала 1ADAT под угрозой убийства подверг себя истязанию под видеосъемку. Что это за канал и кто ответственен за пытки в прямом эфире, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Телеграм-канал или народное движение

На главной странице созданного в марте 2020 года телеграм-канала указано, что это "Народное движение "1адат" в Чеченской Республике, против кадыровской диктатуры". Авторы паблика 1 называют себя и подписчиков "борцами с режимом Рамзана Кадырова". Большая часть их сторонников, не согласных с действиями местных властей, находится в Чечне. Они публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников .

За шесть месяцев канал 1ADAT стал очень популярен, имея на начало сентября около 8 тысяч подписчиков, в связанном аккаунте Instagram — 22 тысячи, в Youtube — 1,29 тысячи. Охоту на администраторов и подписчиков канала "Адат" чеченские власти санкционировали в конце мая — начале июня, когда в пропагандистском блоке чеченского руководства произошли серьезные кадровые изменения.

"Телеграм" не является абсолютно безопасным, приватным и анонимным мессенджером . Администраторы 1ADAT дополнительно предупреждают подписчиков, что они "никогда не спрашивают личную информацию у людей". Они создали и постоянно публикуют для своих активистов правила безопасности, которые могут минимизировать риск: никому не сообщать свои данные, никому не говорить о сотрудничестве с "Адатом" и удалять всю информацию из своего телефона .

Салман Тепсуркаев

7-8 сентября в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, утверждая, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили изнасилование и пытки в этом видео. Тепсуркаев, представившийся администратором Telegram-канала 1ADAT, был похищен из другого региона и может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале "Новой газеты".

Аудитория телеграм-канала 1ADAT выросла за эти дни более чем на 4 000 подписчиков, а количество просмотров только за 8 сентября составило четыре с половиной миллиона.

Само по себе унижение, в том числе и через сексуальное насилие, для Чечни не новость. Единственное, что отличает этот случай, — публичность, считает руководитель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов. Солидарен с ним и член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, уверенный, что этот случай будет иметь серьезное воздействие на общественное мнение в Чечне.

Даудов и Закаев

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил наказанием лидеру чеченских сепаратистов Ахмеду Закаеву, который назвал себя администратором телеграм-канала 1ADAT и осудил унижение Салмана Тепсуркаева, за поддержку канала. А 10 сентября Ахмед Закаев сообщил о задержании в Чечне его сестер, братьев и племянников.

В видеообращении от 8 сентября Закаев назвал величайшим позором для чеченских властей случившееся в Салманом Тепсуркаевым. Видеообращение под названием «Модератор IADAT» записано на чеченском языке и на YouTube-канале Akhmed Zakayev, насчитывающем 4,17 тысячи подписчиков. К 19.06 мск 10 сентября оно было просмотрено 16 131 раз и собрало 722 отметки «нравится» при 65 отметках «не нравится».

Даудов заявил в опубликованном на YouTube-канале Chechen Paramount Закаеву: «У получающих зарплату 250 тысяч чеченцев, у власти, у работающих в органах, от всех их членов семей и их родственников отныне сказанное в отношение жен, матерей и сестер, за все, что там будет написано, спрашивать надо будет с тебя. Только потом не говори, что мы неправильно поняли тебя и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова».

Давление оказывается на всех родственников Закаева в Чечне, сообщает 1ADAT. «Всех его (Закаева. - Прим. «Кавказского узла») родственников из Чечни собирают в связи с его последним видеообращением. Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут «отрекаться» от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников», - говорится в публикации канала .

Кто в ответе

"Новая газета" утверждает, что имеет точные сведения о дате, месте и обстоятельствах похищения Тепсуркаева, а также данные, указывающие на его местонахождение (предположительно на базе СОБР "Терек" в Грозном) . Администраторы 1ADAT сообщают, что в расследовании участвовали и они, и неназванные правозащитные организации, добавляя к материалу "Новой газеты" информацию о личном участии в похищении Адама Делимханова .

4 ноября 2019 года на совещании в правительстве Чечни, имея в виду авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы, Рамзан Кадыров потребовал, в частности, что "МВД, спецслужбы и молодежные организации должны взаимодействовать с властями и между собой, чтобы выявлять этих людей. Ты должен весь в поту бегать по каждому кабинету, знать все, что происходит в селе, поднимать и решать проблемы, начиная с улицы. А если тех, кто это все распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", — говорится в статье "Кавказского узла""Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров".

Глава Чечни неоднократно публично призывал к поиску своих критиков в интернете и расправе над ними. "Вырывать язык и ломать пальцы", "ну, есть черти, и их остановит только пуля" — только часть известных угроз. С учетом этого уместно говорить о личной ответственности Кадырова за случившееся с Тепсуркаевым.

Примечания