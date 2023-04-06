Жена Тепсуркаева повторно выиграла апелляцию в Верховном суде Чечни

06 апреля 2023, 21:56

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Верховный суд Чечни сегодня повторно отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся считать гражданскую жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей по делу о его похищении. В ходе суда стало известно, что расследование уголовного дела о похищении Тепсуркаева приостановлено, сообщила юрист Ирина Жиженкова.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, однако сообщения о его смерти появились лишь в августе 2022 года. По сведениям оппозиционного Telegram-канала 1Аdat*, родственникам велели "закопать его как собаку". 22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева Елизавету. Европейский суд по правам человека 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал их выплатить компенсацию в 26 тысяч евро. "Команда против пыток" сообщила, что 2 февраля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда, который отказался признать жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей в деле о его похищении. Апелляционный суд указал на существенные нарушения закона судом первой инстанции. Юристы в ходе заседания указали, что ЕСПЧ в 2021 году признал доказанным религиозный брак Салмана Тепсуркаева..

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat*. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу жены модератора Telegram-канала 1Аdat* Салмана Тепсуркаева Елизаветы на повторный отказ Старопромысловского районного суда Грозного признать ее потерпевшей по делу о его похищении. Юрист северокавказского филиала "Команды против пыток"** Ирина Жиженкова сообщила, что суд первой инстанции после возврата жалобы из Верховного суда вынес точно такое же решение, как и в прошлый раз, добавив лишь довод о том, что признать близкого человека потерпевшим можно лишь в случае смерти, а смерть Тепсуркаева официально не подтверждена. "Это незаконно, например, отказавшийся от сына отец Салмана признан по делу потерпевшим", - привело ее слова издание "Кавказ.Реалии"***.

По словам Жиженковой, на заседании Верховного суда следователь по особо важным делам Лепиев заявил, что Елизавета является сожительницей Салмана, и не признал религиозный брак, а представитель прокуратуры заявил, что доказательств заключения религиозного брака между ними нет.

На заседании также стало известно, что расследование уголовного дела о похищении Тепсуркаева приостановлено, в связи с тем, что следователь выполнил все необходимые следственные действия. Но лица, причастные к его похищению, так и не установлены, что свидетельствует о неэффективности расследования, добавила Жиженкова.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Чечни, жалоба Елизаветы поступила в суд 16 марта, слушания состоялись 5 и 6 апреля. "Определение (постановление) отменено", - указано в графе "решения".

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

** внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.