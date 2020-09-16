Салман Ширваниевич Тепсуркаев

16 сентября 2020, 22:14

Чеченский активист, похищенный в Геленджике и увезенный на территорию Чечни, где был подвергнут насилию и унижению.



Унижение

7 сентября на телеграм-канале 1ADAT было опубликовано видео, в котором обнаженный Салман Тепсуркаев представляется администратором канала и называет его «грязной группой», в которой «делают позорные вещи». На видео продолжительностью чуть более минуты в углу комнаты сидит раздевшийся догола молодой человек, рядом с ним стоит пустая винная бутылка. Он называет свое имя и фамилию.

«Я администратор Телеграм-канала 1ADAT. 1ADAT — это только название. Я не знаю, что такое «адат» (обычаи чеченцев. — Прим. «Кавказского узла»). Этого не знают, ни те, кто там, ни те, кто в администрации [Telegram-канала], ни те, кто создал [этот Telegram-канал], ни один человек не знает. Это очень грязная группа. Там упоминаются чужие матери, все, кто в чеченских органах власти, чеченские муллы. Какие-то фотографии, стихи, всякие пустые вещи мы там писали. Я понял, что это пустышка», — заявляет молодой человек на видео и порочит самого себя и свою семью. «Моя мать гуляет, я незаконнорожденный, меня мой отец выгнал из дома. Я думал, это везде так, но оказалось, что это не так. Поэтому я сегодня сам себе делаю наказание. Всем, кто в Telegram-канале 1ADAT, особенно в администрации, я передаю эстафету», – заключает молодой человек, усаживаясь на бутылку (его слова с чеченского перевел корреспондент «Кавказского узла»).

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что «писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки». Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном «Кавказским узлом» справочном материале «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

Следом было опубликовано еще одно видео. В нем Салман объяснил свой поступок тем, что боялся более сурового наказания, и не хотел получить «пулю в лоб». 1ADAT завил, что Тепсуркаев был не администратором канала, а активистом оппозиционного движения в Чечне, и какое-то время модерировал чат канала. На канале нет оскорбительных публикаций, а стихи, которые читал Тепсуркаев, передал на канал некто под ником «Узник», определяемый активистами как «крот». А видео пришло с аккаунта Тепсуркаева «Охотник» в общий чат активистов.

Похищение

6 сентября в Геленджике Салмана Тепсуркаева похитили чеченские силовики 1 . Его местонахождение было определено после того, как Салман согласился получить 500 евро на свой счет PayPal 2 от бывшего участника сообщества 1ADAT под ником «Узник». Тепсуркаев успел сообщить, что за ним пришли чеченцы .

Видеокамера, расположенная рядом с гостиницей, где Салман работал официантом, засняла, как в здание в 15:45 заходит один мужчина в черной одежде, а другой наблюдает на улице за происходящим. В 15:46 молодого человека в ярко-розовой футболке, похожего по телосложению и внешнему виду на Салмана Тепсуркаева, выводят два человека, один из них удерживает юношу. Группа заворачивает за угол здания и пропадает из зоны видимости камеры.

Очевидцы сообщили «Комитету против пыток», что Тепсуркаев намеревался сбежать от похитителей, но, поняв, что все выходы из гостиницы контролируются, попросил вызвать полицию. Работники гостиницы нажали тревожную кнопку для вызова охраны. Один из мужчин, участвовавших в похищении, заломил Салману руку. Когда сотрудники гостиницы попытались выяснить, что происходит, один из мужчин показал им удостоверение сотрудника МВД .

Отречение

Отец Салмана Тепсуркаева Ширвани Салманович заявил под видеозапись, что отрекся от сына еще несколько лет назад, когда тот уехал из Чечни. Насколько эта запись была добровольной, неизвестно. О самом Ширвани Тепсуркаеве информации мало. Предположительно, он родился 21 мая 1971 года, избирался в 2009 году от «Единой России» депутатом Совета Новотерского сельского поселения первого созыва , а 4 апреля 2016 года зарегистрировал в Новотерском крестьянское фермерское хозяйство .

Отречения родственников друг от друга в современной Чечне - обычное и уже привычное для Чечни шоу, - заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Силовики принуждают жителей Чечни отрекаться от своих родственников, которые смеют проявлять инакомыслие, считают опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и кавказоведы. А случай с отречением отца Тепсуркаева от своего сына показал глубину нравственного падения общества в целом, полагает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Биография

Салман Тепсуркаев родился 1 августа 2001 года в Грозном . В 2018 году уехал из Чечни, на момент событий работал официантом в гостинице «Вилла Лагуна» в Геленджике.

Женат.

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