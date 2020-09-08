Унижение модератора оппозиционного Telegram-чата возмутило жителей Чечни

08 сентября 2020, 17:54

Жители Чечни раскритиковали авторов видео, на котором обнаженный человек садится на бутылку в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики.

На видео продолжительностью чуть более минуты в углу комнаты сидит раздевшийся догола молодой человек, рядом с ним стоит пустая винная бутылка. Он называет свое имя и фамилию. "Я администратор Телеграм-канала 1ADAT. 1ADAT - это только название. Я не знаю, что такое "адат" (обычаи чеченцев. - Прим. "Кавказского узла"). Этого не знают, ни те, кто там, ни те, кто в администрации [Telegram-канала], ни те, кто создал [этот Telegram-канал], ни один человек не знает. Это очень грязная группа. Там упоминаются чужие матери, все, кто в чеченских органах власти, чеченские муллы. Какие-то фотографии, стихи, всякие пустые вещи мы там писали. Я понял, что это пустышка", - перевел корреспондент "Кавказского узла".

Следом человек на видео порочит самого себя и свою семью. "Моя мать гуляет, я незаконнорожденный, меня мой отец выгнал из дома. Я думал, это везде так, но оказалось, что это не так. Поэтому я сегодня сам себе делаю наказание. Всем, кто в Telegram-канале 1ADAT, особенно в администрации, я передаю эстафету", - заключает человек, усаживаясь на бутылку.

Сообщество 1ADAT публикует сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высших чиновников. В Telegram у сообщества, по состоянию на 17.54 мск 8 сентября, около 8,2 тысячи подписчиков, в Instagram – 22 тысячи, в Youtube — 1,29 тысячи. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", - говорится в публикации канала от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры".

Видео распространилось в соцсети "ВКонтакте" и Instagram-пабликах. В группе "Мысли горца" в соцсети "ВКонтакте" оно озаглавлено "Кадыровцы посадили 19-летнего парня на бутылку" и к 17.54 мск 8 сентября собрало 9963 просмотра.

Омбудсмен Чечни объявил о проверке в связи с видео

Видео появилось после того, как силовики вычислили ряд подписчиков канала и пригрозили им пытками, сообщил источник. Человек на видео не был администратором канала, он лишь некоторое время модерировал чат, заявил представитель Telegram-канала 1ADAT. "В субботу [5 сентября] он перестал выходить на связь с администраторами, а вчера [7 сентября] в этот общий чат скинули это видео. Мы не знаем, где он сейчас находится", - процитировало сегодня слова представителя канала "МБХ медиа".

Сегодня на канале появилось обращение к независимым СМИ, где утверждается, что модератор "был пойман путем банального стукачества". "Несмотря на наши многочисленные предостережения, Салман доверился кадыровскому кроту, а тот уже "слил" его своим хозяевам. Салман связывался с нами в день своего похищения, то есть в субботу. Он успел сообщить нам о том, что к нему приехали двое сотрудников в черной форме, но он им не открыл дверь. Как мы знаем, такую форму обычно носят сотрудники <одной из силовых структур>. Помочь мы Салману ничем не могли на тот момент, так как мы даже не знали элементарно его личных данных. Мы не знали о нем никакой личной информации, так как сами же предостерегали его никому не сообщать личную информацию о себе", - говорится в публикации. Администраторы канала считают человека на видео похищенным чеченскими силовиками.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне ответили, что знают об инциденте, но сам пострадавший и его родственники к ним не обращались. "Сотрудники уполномоченного, со своей стороны, готовы заняться проверкой инцидента в связи с недопустимостью происходящего на видео", - процитировали слова представителя чеченского омбудсмена "Кавказ.Реалии".

Видео вызвало возмущение в Чечне

В Instagram-паблике "ЧП Грозный_95" публикация видео сопровождается комментарием - "администратор Telegram-канала осознал свою неправоту". Читатели паблика сочли, что видео позорит чеченцев как народ. "Не обязательно это показывать! Надоели эти кино, позорящие нас перед людьми", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя соцсети yusuf_abu_muslim. "Вот так всему миру показывают наш народ", - написал по-чеченски m_malcagov. "Как опустили чеченский народ. Уже на бутылки нас сажают", - высказался на чеченском языке adamgun1997.

Жители Чечни выказали корреспонденту "Кавказского узла" возмущение роликом. "Это уже что-то запредельное. Заставлять человека называть свою мать гулящей, себя незаконнорожденным, да еще сажать голым на бутылку - это даже не унижение, это позор. Прежде всего, тому, кто это сделал. Ничего, кроме омерзения, ненависти и презрения те, кто это сделал, не вызывают и вызвать не могут. Это реально унижение всего народа", - сказал местный житель, не пожелавший представиться.

"Этого несчастного парня заставили "самонаказаться", это очевидно. Это такая мерзость, о которой даже говорить стыдно. Те, кто это организовал, должны быть привлечены к ответу. Никто не вправе так поступать с человеком, что бы он там ни сделал и ни говорил. Ведь это позор на всю жизнь не только для этого парня, его матери и отца, но и всех родных и близких, всего рода. Такие вещи у нас не прощались и не прощаются, и рано или поздно за это придется ответить", - уверен грозненец Сахиб.

"Это вопиющий беспредел и издевательство и над законами, и над нашими обычаями и традициями, и вообще над человечностью. Если у нас есть прокуратура, есть правоохранительные органы, есть власть, она должна немедленно на это отреагировать и наказать всех, кто причастен к этому изуверству. В противном случае им всем надо будет признать, что они покрывают и прикрывают преступников и садистов", - высказался местный житель Висхан.

В апреле в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за участие в группе "Осал нах 95" (Пустые люди). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и в группах других мессенджеров, в которых размещались оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".