Пользователи соцсети в Чечне отказались принять извинения авторов Telegram-канала

09 апреля 2020, 13:41

За публикации в Telegram-канале "Осал нах 95" публично извинились еще четыре уроженца Чечни, в том числе создатель канала и подросток из Санкт-Петербурга. Их покаяния не успокоили пользователей Instagram, которые сочли неприемлемыми оскорбительные публикации в мессенджере.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Whatsapp появилось видео, на котором житель села Самашки Ачхой-Мартановского района просит прощения за участие в группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). Авторы видео указали, что он публиковался под ником "Бендер". Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и в группах других мессенджеров, в которых размещались оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных – "Рей", "Люцифер", "Бендер", "Лоскутик", "Нагато", "Лобов", "Тупак" и "Ноктис".

Ранее в тот же день пользователи Whatsapp распространили также видеозаписи извинений четырех молодых людей за публикации в Telegram-канале "Осал нах 95". За кадром видео с извинениями мужской голос задавал молодым людям уточняющие вопросы. Извинившись, трое юношей и девушка также сообщили ники, которые использовали для публикации – "Люцифер", "Лоскутик", "Тайлер" и "Рей" – и призвали других пользователей мессенджера прекратить аналогичные публикации.

8 апреля в доступном лишь подписчикам Instagram-аккаунте «ЧП Грозный», на который подписаны 44,3 тысячи пользователей, опубликованы видео с извинениями участников Telegram-канала "Осал нах 95" - девушки с ником «Рей», а также молодых людей с никами «Люцифер», «Бендер» и «Лоскутик». Там же появились видео с извинениями еще трех молодых людей с никами «Лобов», «Тупак» и Jordi. Кроме того, отдельно опубликовано видео с извинением подростка с псевдонимом Noctis.

Молодой человек из Сержень-Юрта с ником Jordi признался, что именно он был создателем Telegram-канала "Осал нах 95". "В этой группе всякие беспринципные вещи, про религию, про власть говорили. Тогда думал, что найти [автора публикаций] в Telegram невозможно. Думал, не найдут, если есть виртуальные номера, это оказалось неправдой... Кто этим занимался, я или кто другой - он не мужчина. Это очень большая оплошность. Другим, кто в будущем решит заниматься этим, знайте, что вы не останетесь неузнанными. У меня там был ник Jordi… Я раскаиваюсь", - сказал на видео молодой человек, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другой молодой человек, обозначенный на видео как «Лобов», назвался Зауром Натаевым из Шелковского района. Он сообщил, что публиковался и в другом канале с аналогичным контентом. "Создал в Telegram группу «Холидейс», надеясь, что меня не найдут. Туда забрасывал чужие фотографии, все непозволительное закидывал. Я совершил немужской поступок. Сделал, думая, что меня не найдут", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова человека на видео.

Прощения попросил и молодой человек с ником "Тупак". "Я Умаров Аслан. Я был записан в Telegram как «Тупак».Я там делал беспринципные вещи. У меня был канал «Гуроны 95», который вел со своим двоюродным братом. Вел канал, думая что (меня) не найдут. Писал в «Осал нах», вел себя беспринципно... То, что я делал, было не по-мужски. Раскаиваюсь", - сказал он.

Четвертый участник группы «Осал нах 95», обозначенный как Noctis, сообщил, что его доставили из Петербурга. "Я жил в Петербурге, меня доставили сюда из Петербурга сегодня утром. Я был в группе «Осал нах 95» под ником Noctis... Я писал комментарии к чужим фото, про падишаха (Рамзана Кадырова), шутки про Аллаха. То, что я делал, непозволительно, не делайте (так)", - сказал на видео подросток, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

К 12.03 мск под двумя публикациями с извинениями было размещено соответственно 536 и 154 комментария, передал корреспондент "Кавказского узла". Их авторы в резких выражениях подвергли авторов извинений критике. "Откуда вы взялись? Такие у нас молодые люди?" – написал в том числе isa_axmatov, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы многих комментариев, в том числе под видео с извинениями подростка, также сочли приемлемой внесудебную расправу над задержанными.

Своими действиями молодые люди опозорили и себя, и своих близких, считает сотрудница одного из республиканских ведомств Мадина. "Писать гадости про незнакомых людей, высмеивать религию, как делали они, действительно непозволительно. Больше жаль их родителей и близких, кого они опозорили не меньше, чем себя. Как они теперь будут смотреть в глаза своим знакомым и односельчанам?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Действия авторов публикаций в Telegram подверг критике и грозненец Расул. "Нельзя посягать на религию, задевать честь и достоинство других людей. Это и ислам говорит, и наши адаты. Того, кто позволяет себе такое, следует привлечь к ответу и по исламу, и по нашим обычаям", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Расул.

Сотрудник МВД по Чечне отказался прокомментировать ситуацию с задержаниями и публичными извинениями молодых людей. "Главное, что эти «товарищи» выявлены, и все эти группы «Осал нах» и прочие больше работать не будут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что канал "Осал нах 95" получил известность после того, как 11 марта в чеченских Instagram-пабликах были опубликованы извинения молодого человека, представившегося Маратом Цумаевым. Он попросил прощения, в частности, за то, что писал в Telegram-канале "недопустимые вещи" о женщинах. Цумаева за его публикации подвергли резкой критике как пользователи соцсетей, так и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Согласно адату, за оскорбление женщин Цумаеву грозит публичное унижение, независимо от того, виновна женщина или нет, пояснила 7 апреля чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Оскорбление женщины – это оскорбление рода, родных, близких, тейпа. [Согласно традиции] с Цумаева должны снять штаны и отправить голым по городу, как бы дико это ни звучало", – сказала Мальсагова "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" не располагает данными о том, что авторы извинений действительно публиковались в Telegram-каналах под указанными никами, а также не может утверждать, что они были принуждены к извинениям. Однако жители Чечни регулярно публично просят прощения за сообщения в мессенджерах, критику властей и неподобающее поведение. Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала ранее Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Материалы о практике публичных извинений публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".