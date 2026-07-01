Жители Чечни рассказали о ситуации с вывозом мусора в республике

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За разбросанный в общественных местах мусор жителям Чечни вполне могут начислить штраф. По словам местных жителей, ситуация с вывозом твердых бытовых отходов в республике нормальная, однако местами мусор, складируемый на обочинах, не вывозится.

В марте этого года в соцсетях появилась информация о длительных задержках вывоза мусор в ряде населенных пунктов Чечни, пишет "Чечня сегодня".

Замдиректора ООО "Оникс" Сайд-Хасан Дадакаев опроверг эти данные, заявив, что это "огульные обвинения". "Возможно, в некоторых участках бывают срывы - это человеческий фактор. Водители часто меняются, техника может выйти из строя, человек может заболеть. В некоторых случаях возможно какой-то переулок или тупик пропустили", - отметил он.

По его словам, разговоры о некачественном оказании услуг возникают тогда, когда оператор начинает взыскивать долги за услугу. "При претензионно-исковой работе по взысканию задолженности начинаются разговоры о том, что мусор не вывозился", - сказал Дадакаев.

В начале июня в центральном офисе ООО "Оникс" состоялась рабочая встреча директора компании и заместителя главы администрации Курчалоевского района Заурбеком Мунашевым, они обсудили улучшение ситуации с вывозом мусора, в особенности уделили внимание участкам, "где существовали перебои и недостаточная регулярность вывоза мусора, что влияло на санитарное состояние района", говорится в публикации оператора в соцсети Instagram*.

Из публикации следует, что необходимо усиление контроля "по повышению эффективности работы с отходами". Комментируя информацию, пользователь ashabova.018.95 отметил, что нужно "по возможности решить данный вопрос до наступления жаркой погоды, поскольку в жару скопление мусора особенно ухудшает санитарную обстановку, создает неприятные запахи и может представлять угрозу для здоровья жителей".

Вы бы лучше вовремя забирали мусор

В публикации от 30 июня рассказывается о рабочем совещании. Один из комментаторов отметил: "Вы бы лучше вовремя забирали мусор".

Жители Чечни рассказали о ситуации с вывозом мусора

Жительнице Грозного Зареме, проживающей на улице имени Зои Космодемьянской, на днях пришлось заплатить штраф в размере три тысячи рублей за разбросанный мусор у ворот ее дома.

«Сама виновата, не проследила за сыном», - с досадой заметила женщина.

По ее словам, в семье намечали отметить юбилей свекрови, готовили коронное блюдо чеченцев жижиг галнаш, и конечно, узбекский плов – заказ самой юбилярши. Для приготовления этих блюд было закуплено около 20 кг мяса.

«Отходов было много: мясные обрезки, кости и прочее, что после готовки остается на кухне. Все это я побросала в большой пакет, позвала младшего сына, чтобы он закинул этот мусор в стоявший у ворот контейнер. А вечером, когда мы вышли за ворота провожать гостей, я оторопела от увиденной картины», - поделилась 30 июня Зарема воспоминаниями с корреспондентом "Кавказского узла".

Пришлась заплатить. Сама виновата

По ее слова, в радиусе пяти-семи метров у ворот ее дома были разбросаны обглоданные кости, луковая шелуха, картофельные очистки, коренья от зелени и разорванный пакет. Потом уже выяснила, что сын, выйдя из ворот, увидел, что через дорогу между его другом и неизвестными ребятами возник конфликт, грозивший перерасти в драку, и побежал туда, напрочь забыв о просьбе матери. Мясной запах привлек внимание бродячих собак, которые, разорвав брошенный у контейнера пакет, устроили себе ужин. «Через пару дней получаю сообщение о том, что за беспорядок, учиненный по данному адресу, владельцы оштрафованы на три тысячи рублей. Пришлась заплатить. Сама виновата», - согласилась с таким наказанием Зарема.

Айна, проживающая на улице Тбилисской на Бароновке, подтвердила, что владельцы домовладений должны следить за чистотой около своего дома, содержать в чистоте мусорные контейнеры. "Это рекомендует горожанам фирма ООО «Оникс», чьи мусоровозы забирают у жителей города мусор. Не знаю, как у кого, но на нашей улице всегда дважды в неделю приезжают и опустошают контейнеры. И не только у меня. Моя сестра Зара живет недалеко, на улице Сунженской. Сбоев в вопросе вывоза мусора у нее тоже нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правда, и у нее была своя история с этим мусором. "Делала генеральную уборку на чердаке, куда выносили старые школьные тетради, журналы, рекламные проспекты. Весь этот бумажный хлам утрамбовала в огромный пакет. В тот день должен был приехать мусоровоз", - рассказал она. Контейнер был заполнен бытовыми отходами до отказа, и Зара решила не оставлять пакет рядом с контейнером, так как боялась, что дети, идя со школы могут заинтересоваться содержимым пакета и разбросают мусор. Она решила повесить пакет на ветку яблони, что росла у ворот. Была уверена, что дети не достанут, а приехавший за мусором грузчик увидит пакет и поймет, кому он предназначен. Сама она уехала по делам. Пакет разодрал бродячий кот, одноглазый Абдурахман. День был ветренный, и Заре потом пришлось собирать разлетевшийся по всей Сунженской мусор. Штраф за то, что целый день по улице летали порванные тетради по математике и яркие листы рекламных проспектов, она не платила.

Мусорные контейнеры за ворота выставляют не все. Это кому как удобно

Амина живет в поселке Калинина. В переулке Мичурина рядом с ее домом находятся еще четыре дома. «Мусорные контейнеры за ворота выставляют не все. Это кому как удобно. Но все хозяйки сначала бытовой мусор собирают в пакеты, затягивают его узлом, чтобы содержимое не вывалилось, а затем отправляют его в контейнер. Контейнер внутри должен быть чистым, чтобы не было запахов, которые привлекают мух и прочих насекомых», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, мусор вывозится два раза в неделю. «График прибытия на нашу улицу мусоровоза по дням обговаривался по телефону с диспетчером и еще с грузчиком уже по времени: когда удобнее приезжать спецтехнике», - рассказывает Амина.

По ее словам, такой график удобен тем, кто контейнеры держит во дворе, а выставляет их за ворота, только когда приезжают забирать мусор. «Такой распорядок дня особенно удобен моим соседям, потому что все они целый день на работе, но в день приезда рабочих из «Оникса» кто-то обязательно бывает дома», - добавила она.

Сацита работает в Грозном в сфере искусств, живет в четырехэтажном доме, который еще называют здесь «сталинскими» из-за высоких потолков и просторных комнат. Долгое время она жила в Москве, ухаживала за больной теткой. Ей нравилось, что в доме, где жила тетка, был мусоропровод, лифт и прочие удобства, которых нет в ее грозненской квартире.

Самое неприятное для меня - это собирать мусор в пакеты

«Самое неприятное для меня - это собирать мусор в пакеты, а потом выносить их в стоявшие во дворе контейнеры», - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее словам, в некоторых ситуациях путем сравнения можно сделать вывод, что даже при отсутствии во многих грозненских домах мусоропроводов во дворах многоэтажных домов очень редко можно видеть Эвересты из домашних бытовых отходов. «Эти дурно пахнувшие рукотворные творения мне пришлось лицезреть во дворах на улице Кирова в соседней республике», - поделилась она наблюдениями.

Она признается, что ей не часто приходится бывать в микрорайонах Грозного. «Но вот недавно по делам службы пришлось объехать улицы и дворы домов от Дома Печати до завода «Электроприбор». Не скажу, что попала в край идеальной чистоты. Нет, конечно, но месячных завалов мусора из бытовых отходов, как пишут в соцсетях мои земляки, не встречала», - заметила Сацита.

Ее слова подтверждает житель улицы Утренней Старопромысловского района Руслан. Человек всегда сомневающийся, критически настроенный, он вполне официально заявил, что за последние минимум три месяца ни он, ни его родственники и друзья, живущие в этом районе, не имели причин пожаловаться на сбой в работе спецтехники при вывозе мусора. «Конечно, не все бывает гладко: ломается техника, болеют люди, но это не так критично, как уверяют некоторые. В Грозном проводится большая работа, чтобы город стал, как и прежде, одним из самых благоустроенных городов Юга России», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На этом участке сельской дороги свалены горы бытового мусора

Однако Руслан при этом заметил, что мусорная проблема, если говорить о республике в целом, решается однобоко. «Чтобы не быть голословным, предлагаю скептикам совершить небольшую поездку от села Гойты до Старых Атагов. На этом участке сельской дороги свалены горы бытового мусора, стыдливо прикрытого от людских взоров большими листами железного шифера», - добавил он.

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