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20:05, 29 июня 2026

Участники нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на длительные сроки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор по делу о посягательстве на жизнь военнослужащих вынес Верховный суд Дагестана четверым участникам вооруженных формирований из Ставропольского края, вошедших в Ботлихский район республики в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно рапортуют об уголовном преследовании предполагаемых участников группировки Шамиля Басаева и Хаттаба. Так, в середине апреля силовики отчитались о задержании трех человек в Астраханской и Московской областях. Двум из них было предъявлено обвинение по делу о рейде боевиков Басаева на Дагестан.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли более 1000 вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

По версии суда, в августе 1999 года в Ботлихском районе Дагестана подсудимые, принимая участие в вооруженных формированиях под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, совершили вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ с применением пулеметов, автоматов, гранатометов и минометов. 

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности участников формирований и назначил им наказание в виде лишения свободы продолжительностью от 13 до 19 лет", - цитирует сообщение суда "Интерфакс".

Дело расследовалось по признакам участия в банде , вооруженного мятежа и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов .

"Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, имена обвиняемых, которые были осуждены по указанным статьям, скрыты. Дело поступило на рассмотрение 18 апреля 2023 года, а обвинительный приговор был вынесен сегодня судьей Сатыбаловым.

За последние несколько лет были осуждены 37 участников нападения отрядов Басаева и Хаттаба на 6-ю роту псковских десантников в Чечне в 2000 году, отмечает со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России "ТАСС-Кавказ".

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно - три засекреченных свидетеля и два открытых", - сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", - рассказала адвокат.

В 2019 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. В список претендентов вошли около 28 тысяч человек, но удостоверения получили только 520 человек, а большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попало, заявили в декабре 2020 года члены ветеранских организаций.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к длительным срокам Арслана Таушева и Расула Кошманбетова, сочтя их участниками нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Подсудимые отказались признать вину.

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Автор: Кавказский узел

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