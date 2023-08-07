Вторжение боевиков в Дагестан (1999)

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Двадцать четыре года назад, 7 августа 1999 года, боевики под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Более месяца в республике продолжались бои. И только в 2019 году в России был подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, противостоящим боевикам, статуса ветеранов боевых действий.
Предыстория
После подписания в 1996 году Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск из Чечни ислам салафитского толка (ваххабизм) стремительно превращался в республике в заметную военно-политическую силу. Этому способствовал курс президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева на ускоренную исламизацию чеченского государства.
Не все чеченские лидеры приветствовали этот курс. В частности, Аслан Масхадов, занимавший в период правления Яндарбиева пост премьер-министра, был против поспешного объявления ислама государственной религией. Однако в начале 1999 года уже сам Масхадов, находясь на посту президента и стремясь укрепить свои позиции, ввел в Чечне "полное шариатское правление".
В апреле 1998 года в Грозном состоялся Конгресс народов Ичкерии и Дагестана (КНИД, организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена судом - прим. "Кавказского узла"), председателем которого избрали известного чеченского полевого командира Шамиля Басаева. Целью создания организации было заявлено "освобождение мусульманского Кавказа от российского имперского ига". И именно под эгидой Конгресса (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена судом - прим. "Кавказского узла") были созданы вооруженные формирования, ставшие главной ударной силой при вторжении в Дагестан. 1
В самом Дагестане попытки отмежеваться от России под исламистскими лозунгами предпринимались еще за год до рейда боевиков из Чечни.
Весной 1998 года была создана Исламская шура Дагестана. В нее вошли представители салафитских джамаатов, несколько алимов и имамов мечетей горного Дагестана, относящихся к сторонникам "традиционного" ислама. 2
В августе 1998 года местные салафиты в Карамахи, Чабанмахи и Кадаре (Буйнакский район) заявили, что эти селения объединяются в независимую общину, жизнь которой регулировалась шариатским судом и шурой. На дороге, ведущей в Чабанмахи, был установлен блокпост, а на одной из гор вывесили зеленый мусульманский флаг. 3 Рядом был установлен щит со предупреждением: "На этой территории действуют шариатские законы". 4 Таким образом, в Кадарском ущелье был создан ваххабитский автономный анклав, известный как Кадарская зона. 5
Один из лидеров дагестанских исламистов Багаутдин Кебедов (Магомедов) высказывал мнение, что правительство Дагестана находится в состоянии "ширка" (язычества) и называл себя приверженцем исламского государства. 6 Прототипом такого государства, с точки зрения "ваххабитов", стала отдельная исламская территория в Кадарской зоне.
В сентябре 1998 года глава МВД РФ Сергей Степашин провел переговоры с лидерами исламистов. Побывав в селе Карамахи, министр заявил: "Я бы предостерег всех от навешивания ярлыков "ваххабиты", "экстремисты". У нас свобода вероисповедания. …все мирно будем вам помогать, я вам даю честное слово. С мирным населением никто воевать не будет”. 7 Степашин пообещал не предпринимать в отношении общины силовых действий в обмен на сдачу имеющегося у них оружия. Оружие сдано не было, но до августа 1999 года никаких мер по подавлению анклава власти не предпринимали.
1 августа 1999 года, за неделю до крупномасштабного вторжения из Чечни, было также объявлено о введении шариатского правления в селах Эчеда, Гакко, Гигатли и Агвали Цумадинского района. 8
Начало вторжения
Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных бойцов из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. 9
Ядро группировки НВФ составляли иностранные наемники и бойцы "Исламской международной миротворческой бригады", созданной под эгидой КНИД (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена судом - прим. "Кавказского узла") и связанной с "Аль-Каидой". Во главе группировки стояли чеченский полевой командир Шамиль Басаев и исламистский военный лидер родом из Саудовской Аравии, известный под именем Хаттаб. 10 (Сам Хаттаб в середине 1990-х некоторое время жил в селе Карамахи. 11 Уроженка села, даргинка Фатима Бидагова была одной из его жен. 12)
10 августа Исламская шура Дагестана распространила "Обращение к чеченскому государству и народу", "Обращение к парламентам мусульман Ичкерии и Дагестана", "Декларацию о восстановлении исламского государства Дагестан" и "Постановление в связи с оккупацией государства Дагестан". В документах говорилось об образовании на территории республики исламского государства. 13
Назначение Владимира Путина главой правительства
8 августа Дагестан посетил глава российского правительства С.Степашин. На следующий день он был отправлен в отставку. На заседании президиума кабинета министров в день своей отставки Степашин заявил: "Очень тяжелая обстановка, пожалуй, мы можем действительно потерять Дагестан". 14
Место Степашина на посту главы правительства занял директор ФСБ Владимир Путин. 9 августа, назначая Путина и.о. премьер-министра, президент Ельцин выразил надежду, что именно этот человек будет через год избран новым главой государства. 15
Вытеснение боевиков в Чечню
11 августа началась войсковая операция по оттеснению боевиков из Дагестана. При этом на стороне федерального центра выступили не только российские силовики, но и дагестанские ополченцы. Руководил 16 ополчением зампредседателя правительства Дагестана Гаджи Махачев. В ополчении была задействована возглавляемая Махачевым военизированная аварская организация "Народный фронт Дагестана имени имама Шамиля".
Против боевиков были задействованы артиллерия и авиация. 12 августа поступили первые сообщения о бомбардировке с воздуха баз НВФ в Чечне, а еще через день - о кратковременном выдвижении на чеченскую территорию колонн российской бронетехники. 17
12 августа замглавы МВД РФ И.Зубов сообщил, что президенту Чеченской Республики Ичкерия Масхадову направлено письмо с предложением провести совместную с федеральными войсками операцию против исламистов в Дагестане. Он также предложил Масхадову "решить вопрос о ликвидации баз, мест складирования и отдыха незаконных вооруженных формирований, от которых чеченское руководство всячески открещивается". 18
С 16 августа Масхадов ввел на территории республики чрезвычайное положение. И в тот же день на митинге в Грозном он заявил: "Мы не имеем никакого отношения к тому, что происходит в Дагестане, и расцениваем это как чисто внутреннее дело России". В резолюции митинга говорилось, что "за действия единичных добровольцев не несут ответственность ни руководство, ни народ Чечни", а Россия обвинялась в стремлении использовать Дагестан "как трамплин для развязывания кровавой войны в Чечне". 19
24 августа командование Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе сообщило, что федеральные войска освободили последние захваченные боевиками села - Тандо, Рахата, Шодрода, Ансалта, Зиберхали и Ашино. Шамиль Басаев с уцелевшими боевиками ушел в Чечню.
25 августа российские ВВС впервые нанесли бомбовые удары по чеченским селам вблизи Грозного, где, по данным разведки, находились базы Басаева и Хаттаба. 20
Ликвидация анклава в Кадарской зоне
29 августа, после окончания боев в Ботлихском районе, началась войсковая операция по ликвидации ваххабитского анклава в Кадарской зоне. 21 Руководили операцией главком внутренних войск МВД РФ генерал-полковник В.Овчинников и министр внутренних дел РД генерал-майор А.Магомедтагиров.
31 августа села Карамахи, Чабанмахи, Кадар, Дуранги, прилегающие хутора и гора Чабан были блокированы федеральными частями. Поскольку горные высоты и подступы к селениям были заминированы боевиками, местность была зачищена с привлечением артиллерии и авиации федеральных сил. Обе стороны конфликта несли потери. 22.
Об окончательном взятии под контроль Чабанмахи и Карамахи было сообщено 12 сентября. 23
В результате операции в Кадарской зоне были полностью разрушены 1850 домов местных жителей. 24
Бои в Новолакском районе
5 сентября около 2 тыс. боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь перешли чечено-дагестанскую границу и заняли села и господствующие высоты в Новолакском районе Дагестана.
В зону боевых действий были переброшены внутренние войска и бронетехника, а российские ВВС совершили ряд боевых вылетов в Ножай-Юртовский район Чечни, где, по утверждению военных, подвергли бомбардировке исключительно формирования боевиков, направлявшиеся на подмогу в Дагестан.
7 сентября федеральные войска, силы МВД и дагестанские ополченцы остановили продвижение боевиков в 5 км от города Хасавюрт. 25
14 сентября федеральные силы отбили село Тухчар Новолакского района. Была проведена зачистка райцентра Новолакское, сел Шушия и Ахар. 26
По свидетельствам очевидцев, действуя Новолакском районе, федеральные силы опирались на поддержку населения и чувствовали себя освободителями. В этом плане ситуация отличалась от Кадарской зоны. Ведь в анклаве "ваххабитов" силовики ощущали себя "не освобождающими собственную территорию, а скорее занимающими враждебную". 27
Завершение кампании в Дагестане
15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена. 28
После вытеснения боевиков из Дагестана российские войска продолжили вести бои в Чечне.
29 сентября 1999 года в Хасавюрте должны были состояться переговоры председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова с президентом Чечни Асланом Масхадовым. Однако встреча была сорвана. По официальной версии, переговоры не состоялись из-за того, что местные жители перекрыли дорогу в районе Хасавюрта и дагестано-чеченской границы, не пропуская в райцентр, как чеченскую делегацию, так и кортеж Магомедали Магомедова. Участники акции выступали против проведения таких переговоров, заявляя, что Аслан Масхадов должен был встретиться с дагестанской стороной, когда боевики из Чечни совершали нападение на Дагестан.
Сам Магомедали Магомедов также осуждал чеченского лидера за то, что тот не выразил своего отношения к нападению боевиков на дагестанские районы со стороны Чечни. Однако по итогам переговоров должно было состояться публичное осуждение Масхадовым акта вооруженного вторжения в Дагестан и выдача правоохранительным органам дагестанcких лидеров исламистов Адалло Алиева, Сиражутдина Рамазанова, Багаутдина Магомедова (Кебедова) и Магомеда Тагаева. Кроме того, планировалось обсуждение мер по организации совместной работы по борьбе с бандитизмом, терроризмом и преступностью. 29
Рассуждая о причинах срыва встречи, СМИ выдвигали разные версии. Пикет местных жителей, по некоторым данным, был организован при непосредственном участии главы администрации Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова. 30 И либо Умаханов вышел из-под контроля Махачкалы, либо Магомедали Магомедов сам не стремился попасть на встречу в силу каких-то неожиданных обстоятельств. 31
Магомедов выехал на встречу с Масхадовым по поручению премьер-министра Путина 32, то есть несостоявшаяся встреча фактически стала срывом планов федерального центра по урегулированию ситуации вокруг Чечни. 33
До инцидента российский премьер выражал надежду, что руководство Чечни "проявит конструктивизм, желание к деловому диалогу", а также "заявит о готовности освободить свою территорию от международных бандформирований". Однако после срыва встречи окружение Владимира Путина поспешило заявить, что лидер Дагестана должен был лишь выслушать Масхадова и получить информацию из первых рук, но полномочия официального представителя Москвы на переговорах с Грозным ему не делегировались. 34
Впоследствии в интервью журналу "Коммерсантъ Власть" неназванный дагестанский министр рассказывал, что встреча Магомедова и Масхадова была сорвана Ахматом Кадыровым, который "дружил с Умахановым". 35
Теракты
Вооруженное вторжение боевиков в Дагестан сопровождалось серией терактов в российских городах. В результате подрывов жилых домов в сентябре 1999 года погибли 315 человек.
Первый взрыв прогремел ранним утром 4 сентября в дагестанском городе Буйнакске, в доме, где проживали преимущественно семьи военнослужащих (64 погибших). На следующий день была обезврежена еще одна бомба, заложенная у буйнакского военного госпиталя. За этим последовали два взрыва в Москве - на улице Гурьянова (109 погибших) и на Каширском шоссе (124 погибших). 16 сентября был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой, около жилого дома в Волгодонске (18 погибших). 36
Кроме того, 31 августа 1999 года произошел взрыв в подземном торговом комплексе на Манежной площади в Москве, в котором погиб один человек и несколько десятков были ранены. Взрыв, первоначально объявленный криминальной разборкой, позднее был переквалифицирован в теракт.
22 сентября 1999 года в Рязани несколько человек были замечены при закладывании мешков с гексогеном в жилом доме. По официальной версии, это были учения, организованные ФСБ. 37
Последствия вторжения
В ходе дагестанской кампании были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. 38 Кроме того, погибли 37 ополченцев, свыше 720 были ранены. 39 Потери боевиков составили около 2500 человек. 40
19 сентября 1999 года в Дагестане был принят закон "О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан", запретивший пропаганду идеологии и практику ваххабизма в республике. Аналогичные нормативные акты были приняты также в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Однако ни в одном из этих законодательных актов не содержится конкретного упоминания признаков ваххабизма.
Через три месяца после освобождения Дагестана, 19 декабря 1999 года, в России прошли очередные выборы депутатов Госдумы. Партия "Единство", поддержанная Владимиром Путиным, заняла на них второе место (23% голосов), лишь немного уступив партии КПРФ (24%). 31 декабря 1999 года президент Ельцин досрочно покинул свой пост. 26 марта 2000 года на выборах главы государства Владимир Путин одержал победу в первом туре. 41
Последний президент Ичкерии Доку Умаров в 2007 году объявил о создании на Северном Кавказе исламского государства "Имарат Кавказ"*. Дагестан и Чечня вошли в число составных частей этого самопровозглашенного образования. В России и США организация "Имарат Кавказ"* признана террористической.
Контртеррористическая операция (КТО) в Чечне в активной фазе продолжалась до лета 2000 года. Созданную в республике пророссийскую администрацию возглавил Ахмат Кадыров. Полностью режим КТО был отменен в Чечне только в апреле 2009-го. В некоторых населенных пунктах Дагестана режим КТО иногда вводится и по сей день.
По результатам опроса "Левада-Центра"**, проводившегося в 2004, 2007, 2009 и 2010 году, россияне в большинстве своем считают, что вторжение боевиков в Дагестан в 1999 году стало возможным из-за тех, кто хотел "поживиться" на этой войне. 42
Дагестанские ополченцы добивались статуса ветеранов боевых действий в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск девятнадцати жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.
Такой законопроект был принят только в 2019 году. 23 июля проект изменений в закон о ветеранах приняла Госдума, а 26 июля - и Совет Федерации. Первоначальный проект закона предполагал только нематериальные льготы, но в ходе обсуждения в Госдуме был дополнен положениями и о материальных. 3 августа он был подписан президентом России.
* признан террористической организацией и запрещен судом.
** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
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- В период вторжения боевиков Гаджи Махачев был назначен специальным уполномоченным Госсовета и правительства Республики Дагестан по Ботлихскому району. (Гаджи Махачев назначен заместителем председателя правительства РД. - РИА "Дагестан", 23.09.2013 г.)
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- Таким образом планировавшееся содержание несостоявшейся встречи было описано в "Независимой газете". (Магомедов не встретился с Масхадовым // "Независимая газета", 30.09.1999.) Похожие сведения сообщала и газета "Коммерсантъ". (Чеченский "мирный десант" в Дагестане встретили во всеоружии // Коммерсантъ, 30.09.1999.) Несколько в ином виде ожидавшуюся повестку переговоров очерчивало издание Lenta.ru. Согласно материалам Lenta.ru, на встрече перед Масхадовым предполагалось поставить три вопроса: "1. Признание факта агрессии со стороны Чечни; 2. Выдача бандитов, независимо от их национальности - чеченец или дагестанец; 3. Совместные меры по обеспечению безопасности административной границы". (Встреча лидеров Дагестана и Чечни сорвалась // Lenta.ru, 29.09.1999.)
- Магомедов не встретился с Масхадовым // Независимая газета, 30.09.1999.
- Магомедов не встретился с Масхадовым // "Независимая газета", 30.09.1999.
- Встреча лидеров Дагестана и Чечни сорвалась // Lenta.ru, 29.09.1999.
- Магомедов не встретился с Масхадовым // "Независимая газета", 30.09.1999.
- Магомедов не встретился с Масхадовым // "Независимая газета", 30.09.1999.
- "Магомедали Магомедович не может меня снять" // "Коммерсантъ Власть", 30.08.2004.
- Хроника террора // Сайт ПЦ "Мемориал".
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- За период 2 августа – 20 сентября 1999 г. (Дагестан: хроника террора (1996-2014 гг.) // Кавказский узел.)
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