07 мая 2023, 23:53

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Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи) Абдулхамидович (23 августа 1951 года - 9 мая 2004 года) - чеченский религиозный и государственный деятель. Первый Президент Чеченской Республики (2003-2004). Занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. В 2000 году был назначен главой временной администрации Чеченской Республики.

Биография

Родился 23 августа 1951 года в г.Караганда (Казахстан). Чеченец. Происходит из религиозной семьи, отец и пять дядей — религиозные деятели (семья Кадырова происходит из села Хос-Юрт Курчалоевского района Чечни и принадлежит к крупному и влиятельному чеченскому тейпу - Беной). Являлся представителем наиболее распространенного в Чечне вирда (религиозного братства) кунтахаджинцев из суфийского тариката "Кадирийа".

В 1957 году семья Кадырова переехала из Казахстана в Чечено-Ингушетию (село Центорой, Курчалоевский район). В 1968 г. Ахмад Кадыров окончил Бачиюртовскую среднюю школу. В том же году прошёл учёбу на курсах комбайнёра в ст. Калиновская Наурского района. Учился в Серноводском (Чечня) сельхозтехникуме и Новосибирском строительном институте, но не окончил их.

С 1969 по 1971 годы работал в рисоводческом совхозе "Новогрозненский" Гудермеского района.

С 1971 по 1980 гг. работал в строительных организациях в Нечерноземье и Сибири.

В 1980 г. по направлению Гудермеской соборной мечети А.Кадыров был направлен на учебу в Бухарское медресе Мир-Араб, окончил его. В Бухаре учился вместе с нынешним председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Позже окончил Исламский институт в Ташкенте. Был заместителем имама г.Гудермеса.

В 1989 г. Ахмад Кадыров являлся инициатором создания и до 1994 г. — руководителем Исламского института Северного Кавказа в селе Курчалой (создан в 1991 г.).

В 1990-1991 гг. учился на шариатском факультете Иорданского университета. Вернулся в Чечню после провозглашения независимости республики осенью 1991 г., стал активным деятелем духовного управления (муфтията) Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), а с 1993 г. - заместителем муфтия Чечни Арсанукаева.

В 1994 году Арсанукаев уехал на лечение за границу и его обязанности стал выполнять Кадыров.

С декабря 1994 г. Ахмад Кадыров участвовал в военных действиях чеченских ополченцев против федеральных войск.

После того, как Арсанукаев отказался поддержать джихад (священную войну), радикальные чеченские лидеры решили его официально сместить. В 1995 г. в Ведено, на съезде, в котором приняли участие алимы пяти горных районов, а также полевые командиры Басаев, Яндарбиев и Масхадов, Джохар Дудаев назначил Кадырова верховным муфтием ЧРИ. Других претендентов не было, - только Кадыров решился объявить джихад России. Поскольку легитимно избраным муфтием он не был, то считался чем-то вроде "полевого муфтия". При поддержке полевых командиров развернул кампанию против мулл арсанукаевского муфтията. По некоторым сведениям, Ахмад Кадыров был одним из инициаторов создания в республике шариатских судов.

В августе 1996 года участвовал на переговорах между Асланом Масхадовыми и Александром Лебедем в с.Старые Атаги.

Осенью 1996 года А.Кадыров собрал съезд алимов в Грозном и предложил им избрать другого муфтия (поскольку считал себя военно-религиозным лидером), но алимы избрали Кадырова главой вновь образованного муфтията Чеченской Республики Ичкерия.

Активно поддерживал Аслана Масхадова, выступал за решительную борьбу против религиозных экстремистов, требовал запрета пропаганды ваххабизма.

В течение 1997 – 1998 гг. в отношениях Кадырова и Масхадова наметился разрыв. Кадыров являлся убежденным противником ваххабизма, а на протяжении двух лет после заключения Хасавюртских соглашений, позиции как местных так и пришлых ваххабитов в Чечне заметно усилились. В 1996-1998 гг. – один из сторонников ваххабизма – Хусейн Хаджи Батукаев – возглавлял Верховный Шариатский суд Республики Ичкерия. Он был отправлен в отставку только летом 1998 года (окончательно – в октябре). 14-15 июля 1998 года ваххабитские группировки (в том числе, отряды Шариатской гвардии, Исламского полка особого назначения) совершили нападение на полк национальной гвардии под командованием Сулима Ямадаева, расквартированный в Гудермесе. (Бригадный генерал Сулим Ямадаев – родственник и соратник муфтия Кадырова, в ходе первой чеченской кампании воевал против федеральных сил. После заключения мира люди Ямадаева базировались в Гудермесе и ближайших районах.)

25 июля 1998 года в Грозном по инициативе Кадырова состоялся Конгресс мусульман Северного Кавказа. Участники конгресса осудили ваххабизм и обвинили в "косвенной поддержке" ваххабитов Россию. Главы мусульманских управлений Чечни, Дагестана и Ингушетии постановили считать любую деятельность ваххабитских групп и организаций в республике незаконной. Кадыров потребовал от руководства Ичкерии распустить вооруженные группировки ваххабитов и выслать религиозных проповедников. Несколькими днями раньше президент Масхадов подписал указы об отставке двух членов Верховного Шариатского суда, которые выступали в поддержку ваххабитов, а также о высылке из республики двух ваххабитских проповедников (чеченцев из Иордании). Однако, по некоторым данным, позже Масхадов отложил исполнение указа о высылке ваххабитов по личной просьбе Шамиля Басаева.

С 1997 г. на Ахмада Кадырова было совершено три неудачных покушения. В результате одного из них, совершенного в Грозном 25 мая 1999 года погибли пятеро его охранников. Трое из них были родными племянниками муфтия.

Согласно еженедельнику "Коммерсантъ-Власть", в июне 1999 года Кадыров, вдохновленный идеей антиваххабизма, принял участие в попытке внутреннего переворота в Чечне. На тайном совещании, на котором присутствовали все руководители ичкерийских силовых структур, Ахмад Кадыров был избран военным амиром. Согласно шариату, военный амир должен был сменить светского президента, однако Аслану Масхадову сохранили верность командир национальной гвардии Магомед Хамбиев и министр внутренних дел Айдамир Абалаев, и попытка переворота была пресечена.

После вторжения в августе 1999 года отрядов Басаева и Хаттаба на территорию Дагестана Кадыров потребовал от Масхадова объявить Басаева и Хаттаба вне закона и отказался участвовать в новой войне против России, объявив Гудермесский, Курчалоевский и Ножайюртовский районы Чечни "зоной, свободной от ваххабизма".

В сентябре 1999 года объявил о неподчинении президенту Ичкерии и о готовности поддержать антитеррористическую операцию федеральных войск. 25 сентября 1999 года на митинге в Гудермесе Кадыров и полевые командиры братья Ямадаевы заявили, что готовы выступить против ваххабитов с оружием в руках.

10 октября 1999 года Аслан Масхадов своим указом отстранил Кадырова от должности верховного муфтия Чечни, объявил муфтия "врагом чеченского народа", который "подлежит уничтожению". Шамиль Басаев назначил за голову Кадырова награду в 100 тысяч долларов.

В октябре 1999 года Ахмад Кадыров вместе с полевыми командирами братьями Ямадаевыми сыграл ключевую роль в мирной передаче под контроль российских войск г.Гудермеса и большинства сел Гудермесского и Курчалоевского районов. (Полевой командир Сулим Ямадаев отказался подчиняться приказу Масхадова об обороне города и фактически сдал Гудермес российским войскам. Боевики Ямадаева не позволили войти в город эмиссарам Шамиля Басаева и Руслана Гелаева, прибывшим для переговоров.)

В ноябре 1999 года рассматривался российским правительством в качестве альтернативной кандидатуры А.Масхадову в переговорном процессе между Россией и Чечней.

30 ноября 1999 года Совет муфтиев России попросил Правительство РФ защитить муфтия Чечни, названного Асланом Масхадовым "врагом нации".

16 марта 2000 года выступил за введение прямого президентского правления в Чечне, на период до выборов нового главы республики. Относительно возможных кандидатов на этот пост, Кадыров заявил, что "руководителем должен быть чеченец, который жил и живет сейчас в Чечне. Те же, кто наблюдал за событиями по телевизору из Москвы, пускай продолжают наблюдать". По поводу собственной кандидатуры муфтий сказал: "Я возьмусь за это ради своего народа — для того, чтобы наконец покончить с беспределом" (Polit.Ru).

12 июня 2000 года Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмада Кадырова главой временной администрации Чеченской Республики.

15 июня 2000 года Аслан Масхадов в интервью радио "Свобода", отвечая на вопрос о своем отношении к назначению Кадырова, заявил: "Он назначен руководителями государства, которое ведет войну с моим народом. Я считаю, что это назначение - очередная трагедия, продолжение трагедии для моего народа. По опыту той войны - был назначен Завгаев, война продолжалась еще полгода. То есть, эта война продлится минимум еще полгода. Он глава временной администрации на временно оккупированной территории. Для чеченского народа он - национал-предатель".

Из 18-ти глав районов Чечни назначение Кадырова поддержали лишь трое. Вскоре после назначения Кадырова главы 12-ти районов Чечни обратились в Президенту РФ В.Путину с просьбой освободить А.Кадырова от занимаемой должности. Кроме того, письмо о невозможности сотрудничать с вчерашним лидером джихада подписали 44 сотрудника временной администрации Чечни.

Вступление в должность Кадырова состоялось 20 июня 2000 года. Церемония инаугурации дважды откладывалась (16 и 19 июня) в связи с тем, что Кадыров отказывался прибыть в Гудермес, если ему не передаст соответствующие полномочия лично представитель президента России на Северном Кавказе Виктор Казанцев.

12 августа 2000 года Кадыров выступил по местному телевидению и призвал воюющих чеченцев сложить оружие. Обращаясь к полевым командирам, Кадыров заявил, что получил от президента России "полномочия амнистировать участников незаконных вооруженных формирований, не причастных к совершению особо тяжких преступлений". Аслану Масхадову новый глава чеченской администрации предложил либо уехать на жительство к сыну, либо остаться в Чечне, выполнив "предъявленные ему народом требования".

22 августа 2000 года Ахмад Кадыров сложил с себя полномочия верховного муфтия Чечни в связи с избранием на эту должность Ахмада Шамаева.

В сентябре 2000 года Кадыров собрал в Гудермесе шариатских судей. На заседании было вынесено обвинительное заключение: шариатский суд назвал главными виновниками второй чеченской войны Масхадова, Хаттаба и Басаева, а смертный приговор в отношении самого главы Чечни отменил.

В сентябре 2000 года А.Кадыров посетил США, где принял участие в работе Всемирного форума религиозных и духовных лидеров.

31 октября 2000 г. колонна, в которой находился Кадыров, попала под обстрел федеральных сил.

В январе 2001 года Ахмад Кадыров выступил с предложением вывсети войска из Чечни, поскольку "военная фаза антитеррористической операции завершена", а войска лишь осложняют послевоенную ситуацию.

19 января 2001 года Президент РФ издал указ "О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики", согласно которому администрация Чеченской Республики перестала быть "временной". Глава администрации получил право назначать и освобождать от должности своего заместителя – председателя правительства Чеченской Республики (по согласованию с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе).

24 января 2001 г. А.Кадыров дал согласие возглавить Совет директоров чеченского филиала компании "Грознефть".

10 февраля 2001 года Ахмад Кадыров утвердил состав правительства Чечни.

14 февраля 2001 г. на встрече со спецпредставителем президента РФ Каламановым Кадыров сказал, что "впредь чеченские власти не намерены разрешать самостоятельную деятельность гуманитарных организаций", потому что отдельные организации "спекулируют на на проблемах Чечни, на крови народов" (Интерфакс, 14 февраля 2001).

В марте 2001 года Ахмад Кадыров выступил против проведения съезда народов Чечни, инициатором созыва которого выступал депутат Государственной Думы Асланбек Аслаханов. 16 апреля 2001 г. подписал указ о запрете на проведение всех съездов, митингов и других массовых собраний "до полной стабилизации обстановки в республике".

В 2003 году получил научную степень кандидата политических наук. Диссертацию на тему "Российско-чеченские отношения: генезис, сущность, пути решения" защитил в Институте социально-политических исследований РАН.

В августе 2003 года Кадыров вступил в избирательную кампанию по выборам президента Чеченской Республики в качестве самостоятельного кандидата, отказавшись от официальной поддержки партии "Единая Россия".

5 октября 2003 года А.Кадыров избран на пост президента Чеченской Республики (за него проголосовали более 80% избирателей).

9 мая 2004 года Ахмад Кадыров погиб в результате террористического акта в г.Грозном. Под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство. Кроме Ахмада Кадырова погиб также председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев, тяжелые ранения получили командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-полковник Валерий Баранов, министр внутренних дел Чечни Алу Алханов, комендант Чечни Григорий Фоменко.

Семья

Женат, имел четверых детей и тринадцать внуков (по данным на 2001 г.). Младший сын - Рамзан Кадыров, с февраля 2007 года - глава Чеченской Республики.

Награды и звания

Ахмад Кадыров награжден орденом "Честь нации" самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, а также российским орденом Дружбы (августе 2001 г.), посмертно - званием Героя России (2004 г.), медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" (2005 г.).

Память

30 мая 2016 года Санкт-Петербургская топонимическая комиссия с перевесом в два голоса выступила за присвоение безымянному мосту через Дудергофский канал имени Ахмата Кадырова. Это решение раскритиковали деятели культуры, в городе прошли акции протеста.