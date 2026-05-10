День памяти и скорби отмечается в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чечне сегодня отмечается День памяти и скорби, формально посвященный памяти жертв сталинской депортации вайнахов, но приуроченный к годовщине похорон Ахмата Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", День памяти и скорби чеченского народа отмечается 10 мая, в годовщину похорон Ахмата Кадырова, убитого в результате теракта 9 мая 2004 года. Жители Чечни отмечали, что не готовы совмещать День скорби с трауром по Ахмату Кадырову и жаловались на принуждение к участию в памятных мероприятиях и обрядах.

Эта дата была установлена Рамзаном Кадыровым в 2011 году в качестве альтернативы траура по жертвам сталинской депортации вайнахов. Ранее День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля - в дату начала депортации. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Сегодня в Чечне отмечается День памяти и скорби чеченского народа. Еще накануне, 9 мая, в селе Джалка прошли масштабные религиозные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики и памяти Ахмата Кадырова, сообщило государственное ИА "Грозный-информ".

В первую очередь 10 мая воспринимается в Чечне как день памяти Ахмата Кадырова, заметила юрист чеченской правозащитной организации "Вайфонд" Амина Лорсанова. "Траур по жертвам депортации как бы отодвигается на второй план", - сказала она в 2025 году "Кавказскому узлу".

Мало кто из чеченцев считает 10 мая днем памяти жертв депортаций, подтвердил в мае 2025 года "Кавказскому узлу" политолог Руслан Кутаев (включен в реестр иностранных агентов). "10 мая чеченцы не связывают с депортацией, потому что у людей четко ассоциируется, когда какое событие произошло. Я не видел, чтобы люди, которые неподконтрольны режиму, связывали бы эти даты и вообще смешивали 10 мая и 23 февраля", - сказал он.

Руслан Кутаев в 2014 году публично выступил против запрета февральских траурных мероприятий. После этого он был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму.

Традиция открывать ворота стала для жителей Чечни способом помянуть жертв депортации Инициатива жителей Чечен-Аула открывать ворота в годовщину депортации, как это делается в дни траура, стала для народа способом вспомнить жертв депортации в отсутствие возможности организовать массовые мероприятия, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Ранее жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что не согласны совмещать День памяти и скорби с трауром по Ахмату Кадырову. "Для любого уважающего себя чеченца 23 февраля было, есть и будет днем траура по жертвам сталинской депортации. Даже советская власть на протяжении нескольких десятилетий не смогла заставить нас забыть об этой трагедии, тем более не получится это сделать у наших нынешних властей", - сказала, в частности, 10 мая 2017 года педагог Раиса.

Грозненец Абусаид заявил тогда, что переносить эту дату на 10 мая было безнравственно. "Нельзя трагедию целого народа подменять трагедией семьи Кадыровых, как это сделано сейчас", - сказал он.

В 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Смена отношения руководства Чечни к траурной дате тогда удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. В этом году Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". Также "Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации карачаевцев, о депортации калмыков и депортации балкарцев.

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

Власти Чечни требовали от жителей отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".