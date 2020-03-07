Депортация балкарцев

07 марта 2020, 16:46

Этнические балкарцы, в основном проживавшие на территории Кабардино-Балкарской АССР, в 1944 году были обвинены руководством СССР в "предательстве" и "неспособности защитить" от немецко-фашистских войск территорию КБАССР, в частности, Эльбрус и Приэльбрусье и переселены в Среднюю Азию.

Предыстория высылки

В августе 1942 года пять районов Кабардино-Балкарской АССР заняли немецкие войска. 24 октября 1942 года они оккупировали Нальчик. Оккупантам был оставлен ряд промышленных предприятий вместе с их оборудованием. Было оставлено 314,9 тысячи овец (248 тысяч уничтожено или вывезено оккупантами), 45,5 тысячи голов крупного рогатого скота (более 23 тысяч уничтожено или вывезено), 25,5 тысячи лошадей (около 6 тысяч уничтожено или вывезено). Провалилась попытка организовать партизанское движение в республике. Для действий в тылу намечалось создать несколько партизанских групп и отрядов общим количеством до тысячи человек. Эти отряды распались, поскольку семьи партизан не были эвакуированы. Был создан только один объединенный партизанский отряд в количестве 125 человек.

В начале 1943 года советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР. Тем не менее, по состоянию на май 1943 года, на территории республики действовали 44 группы антисоветских повстанцев (941 человек), в число которых, по официальным данным, входили и бывшие партийные работники.



В январе 1944 года состоялось первое предварительное обсуждение вопроса о возможности переселения балкарцев. Государственному комитету обороны было рекомендовано "высказать мнение по данному вопросу". 25 февраля 1944 года на встрече руководителей НКВД Лаврентия Берии, Ивана Серова и Богдана Кобулова с секретарем Кабардино-Балкарского обкома партии Зубером Кумеховым было намечено в начале марта посетить Приэльбрусье. В ходе посещения до сведения Кумехова было доведено решение о выселении балкарцев из республики.



Для проведения операции были выделены войска РККА и НКВД общей численностью более 21 тысячи человек. 5 марта в балкарских населенных пунктах рассредоточились воинские части. Населению было сообщено, что войска прибыли для отдыха и пополнения перед предстоящими боями. Депортация проводилась под руководством заместителей наркома внутренних дел СССР генерал-полковника Ивана Серова и генерал-полковника Богдана Кобулова.

Территория проживания балкарцев была разбита на 5 секторов: Эльбрусский, Чегемский, Хуламо-Безенгиевский, Черекский и Нальчикский. Каждый из четырёх районов проживания с преимущественно балкарским населением и пятый — в городе Нальчике, для балкарцев проживавших в других районах.

Депортация



Операция по выселению балкарцев началась утром 8 марта 1944 года. Транспортации подверглись все без исключения - активные участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, родители, жены и дети фронтовиков, депутаты советов всех уровней, руководители партийных и советских органов. Вина депортируемого определялась исключительно балкарским происхождением.



Депортируемых погрузили в заранее подготовленные "студебеккеры" и доставили к железнодорожной станции "Нальчик". К местам поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37 713 балкарцев. Из общего числа высланных 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. Кроме того, было арестовано 478 человек "антисоветского элемента". Имел место случай обстрела засады НКВД группой из трех человек.



При проведении операции предлагалось руководствоваться инструкцией НКВД СССР о порядке выселения. Согласно инструкции каждому переселенцу разрешалось взять собой продовольствие и имущество весом до 500 кг на семью. Однако организаторы выселения на сборы давали 20 минут.



Шестой пункт инструкции предусматривал, что скот, сельскохозяйственная продукция, дома и постройки подлежали передаче на месте и возмещению натурой на новых местах расселения. Однако этого не произошло - расселение балкарцев производилось мелкими группами, на местах никаких земельных угодий и средств им не выделялось.



За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерло 562 человека. Их хоронили у железнодорожного полотна во время кратких остановок. Когда составы следовали без остановок, тела умерших в пути охрана бросала под откос.



14 марта 1944 года на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) Л. Берия отчитался за успешно проведенную операцию. 22 августа 1944 года 109 человек из числа организаторов депортации балкарцев были награждены орденами и медалями СССР.



Поиски балкарцев шли и за пределами республик. Так, в мае 1944 года депортировали 20 семей из ликвидированной Карачаевской АО, 67 человек выявили в других районах СССР. Высылка балкарцев продолжалась до 1948 года включительно.

Выселенные балкарцы были распределены в новых районах проживания следующим образом:

Казахская ССР — 16 684 человека (4660 семей)

Киргизская ССР — 15 743 человека (9320 взрослых)

Узбекская ССР — 419 человек (250 взрослых)

Таджикская ССР — 4 человека

Иркутская область — 20 человек

районы Крайнего Севера — 14 человек

Все спецпереселенцы ставились на учёт, с обязательной ежемесячной проверкой по месту жительства в спецкомендатурах. Без санкции коменданта было запрещено отлучаться за пределы района расселения. Самовольная отлучка приравнивалась к побегу и влекла за собой уголовную ответственность. За любое нарушение, включая неподчинение коменданту, поселенцы подвергались административному или уголовному наказанию.

Последствия депортации

8 апреля 1944 года Кабардино-Балкарскую АССР переименовали в Кабардинскую АССР. Юго-западные районы республики - Эльбрус и Приэльбрусье - были переданы Грузинской ССР. Последовали распоряжения о переименовании населенных пунктов. Селение Яникой стало называться Ново-Каменкой, Кашкатау - Советский, Хасанья - Пригородный, Лашкута - Заречный, Былым - Угольный.



Выселенные балкарцы распределялись в новых районах проживания следующим образом: в Казахской ССР - 4660 семей (16 684 человека), в Киргизской ССР - 15 743 (9320 взрослых), в Узбекской ССР - 419 (250 взрослых). В Таджикской ССР - четыре человека, в Иркутской области - 20, в районах Крайнего Севера - 14 человек. Депортированные были заняты в основном в сельском хозяйстве. Так, в ведении министерства сельского хозяйства и совхозов Казахской ССР числилось 11 373 балкарца.



В местах ссылки все спецпереселенцы ставились на учет. Ежемесячно они обязаны были отмечаться по месту жительства в спецкомендатурах и не имели права без ведома и санкции коменданта отлучаться за пределы района расселения. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой уголовную ответственность. За любое нарушение или неподчинение коменданту поселенцы подвергались административному взысканию или уголовному обвинению.



В годы ссылки балкарцы утратили многие элементы материальной культуры. Традиционные строения и утварь в местах нового поселения почти не воспроизводились. Сокращение традиционных отраслей хозяйства привели к потере национальных типов одежды, обуви, головных уборов, украшений, блюд национальной кухни, видов транспорта.



Для большинства балкарских детей было затруднено получение школьного образования: только каждый шестой из них посещал школу. Получение высшего и среднего специального образования было практически невозможно. В целях ассимиляции и стирания историко-культурной основы репрессированных народов, язык и культурные традиции были исключены из числа официально поддерживаемых государством.



Первые годы пребывания балкарцев в Средней Азии осложнялись негативным отношением к ним со стороны местного населения, которое подвергалось идейной обработке и видело в них врагов Советской власти.



С лета 1945 года демобилизованные фронтовики-балкарцы стали возвращаться из армии. Им предписывалось выехать в места ссылки их родных. Прибыв туда, фронтовики ставились на учет как спецпереселенцы.



В ноябре 1948 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны", суть котрого состояла в том, что репрессированные народы высланы навечно, без права возврата на этническую родину. Этим же указом режим спецпоселения ужесточался еще более. Документ предусматривал за самовольный выезд из мест поселения 20 лет каторжных работ. Фактически спецпереселенцы могли свободно передвигаться лишь в радиусе 3 км от места проживания.

Реабилитация

Ограничения по спецпоселению с балкарцев были сняты 18 апреля 1956 года, однако право возвращения на родину не предоставлялось.



9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ "О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР". При этом территории, отошедшие к Грузии, были возвращены, их прежние названия восстановлены; отменен был и запрет возвращаться на прежнее местожительство.



28 марта 1957 года был принят закон КБАССР "О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР".



Возвращение балкарцев на родину шло очень интенсивно: к апрелю 1958 года возвратилось около 22 тысяч человек. К 1959 году уже вернулось около 81%, к 1970 году — более 86%, а к 1979— около 90% всех балкарцев.



14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные народы, признаны незаконными и преступными репрессивные акты против них на государственном уровне в виде политики клеветы, геноцида, насильственного переселения, упразднения национально-государственных образований, установления режима террора и насилия в местах спецпоселений.



В 1991 году был принят закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", который определяет реабилитацию народов, подвергшихся массовым репрессиям в СССР, как признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до насильственного перекраивания границ.



В 1993 году правительством Российской Федерации было принято постановление "О социально–экономической поддержке балкарского народа".

В 1994 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О мерах по реабилитации балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития".



8 марта в современной КБР является Днем памяти жертв депортации балкарского народа, а 28 марта отмечается как День возрождения балкарского народа.

Однако применение этих документов на практике оказалось осложнено многими факторами. Так, не был восстановлен в прежних границах ни один из четырех районов Балкарии, существовавших на момент насильственного выселения балкарцев с их террирорий в 1943 году. После возвращения из ссылки часть балкарцев была расселена в кабардинских районах.

В результате объединения балкарских сел с селами, выделенными из районов Кабарды, был образован смешанный Чегемский район с преобладанием кабардинского населения и, соответственно, принадлежностью административной власти кабардинцам, а самые густонаселенные балкарские села Хасанья и Белая Речка были переданы в административное подчинение Нальчика вместе с прилегающими к ним обширными земельными угодьями.

Память о депортации

8 марта - День памяти жертв депортации балкарского народа. 28 марта – День возрождения балкарского народа – отмечается ежегодно и провозглашен праздничным днем в КБР. Посвящен возвращению балкарского народа из Средней Азии на родину.

В марте 2014 года к 70-летию депортации балкарского народа в издательстве Марии и Виктора Котляровых вышла их книга "Балкария: депортация. Свидетельствуют очевидцы". В книгу вошло более 100 частных историй, передающих трагедию маленького человека, попавшего в жернова сталинских репрессий. В приложении публикуются разделы "Исполнение проводить на месте" и "Трагедия репрессированного интеллекта", рассказывающие о том, как происходило восстановление истины о событиях, имевших место в Черекском ущелье в 1942 году, и какой трагедией нереализованных творческих возможностей обернулась депортация для многих молодых людей из числа спецпереселенцев.

3 июля 2015 года в городском парке Нальчика открылся памятник репрессированным жителям Кабардино-Балкарии. На его открытии председатель совета общественной организации балкарского народа "Алан" Суфьян Беппаев заявил, что в Кабардино-Балкарии были репрессированы 63 тыс. 180 человек и 60 тысяч из них реабилитированы.

8 марта 2017 года в Нальчике у мемориала жертвам депортации состоялся организованный Советом старейшин балкарского народа митинг памяти, посвященный 73-летней годовщине со дня насильственного выселения балкарцев. Выступивший на митинге председатель Совета старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев возложил вину за депортацию на "сталинско-бериевский режим", заявив, что сейчас балкарцы "должны объединиться и добиться полной реабилитации, иначе они перестают существовать как этнос".

Источники

* Бугай Н. Депортация народов. Сборник "Война и общество, 1941-1945 книга вторая". М.: Наука, 2004.

* Полян П. "Не по своей воле...История и география принудительных миграций в СССР". М.: О.Г.И - Мемориал, 2001.

* Сабанчиев Х–М. Выселение балкарского народа в годы Великой Отечественной войны: причины и последствия // "Turkolog. Тюркологические публикации".

* Указ Президиума Верховного Совета СССР № 123/12 от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны».

* Темукуев, Борис Биязуркаевич. Спецпереселенцы [Текст]: в 3 кн. / Борис Темукуев. - 2-е изд., доп. - Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2009.