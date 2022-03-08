Балкарцы в годовщину депортации поделились воспоминаниями о возвращении из ссылки

08 марта 2022, 16:14

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В Нальчике прошел митинг, приуроченный к 78-й годовщине депортации балкарцев. Вернувшись после долгой ссылки на родину, многие балкарцы обнаружили, что остались без жилья, рассказали участницы тех событий.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. Год назад, в 77-ю годовщину депортации, в Нальчике также прошли официальные мероприятия, посвященные этой дате, на них собрались более 200 человек из Кабардино-Балкарии и соседних республик. Жертвы депортации балкарцев получают лишь незначительные льготы, и поддержка от властей несоизмерима с пережитыми в годы репрессий лишениями, констатировали участники памятной акции 8 марта 2020 года.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Сегодня в Нальчике у Мемориала жертвам политических репрессий балкарского народа прошло традиционное памятное мероприятие, в котором приняли участие представители общественности и руководства республики, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

В памяти тех, кто пережил депортацию, эти события живы, о них также помнят дети и внуки тех, кто был выселен, заявил на митинге министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов. Поэтому, по его словам, люди ежегодно собираются, чтобы отдать дань памяти предков.

Председатель муфтията республики Хазретали Дзасежев призвал всех присутствующих вознести молитву, чтобы "больше никогда никакие несчастья не постигали никакой народ", и все присутствующие совершили поминальную молитву. Также была объявлена минута молчания, собравшиеся возложили цветы к Мемориалу.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Жительницы Нальчика рассказали о возвращении из ссылки

Пенсионерка из Нальчика Аружан Батчаева родилась уже в ссылке в 1950 году. По словам женщины, ее родители жили в Хасанье, во время войны отец был на фронте. Во время оккупации Нальчика в их доме располагался немецкий штаб, а позднее в доме расположился штаб советской армии.

"Где-то за неделю до депортации солдаты предупредили мою мать, что нас будут высылать, и чтобы она запаслась едой и теплой одеждой. Мать продала на рынке сметану, айран, молоко и купила детям теплую одежду. Она также приготовила целый мешок воздушной кукурузы. Эту воздушную кукурузу и они сами, и те, кто с ними были, ели всю дорогу, пока ехали до Средней Азии. Это спасло их от голода", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аружан Батчаева.

Мать Батчаевой с четырьмя детьми попала в Казахстан. Климат там был, по словам жительницы Нальчика, как в Приэльбрусье. Семья жила в бараке, в котором до приезда спецпереселенцев содержали военнопленных. Постепенно условия жизни улучшались, мать работала в колхозе бригадиром. Отец дошел до Австрии, вернулся с войны в 1945 году и нашел семью в Казахстане.

Когда семья возвращалась на родину, Аружан было шесть лет. По ее словам, они вернулись одними из первых, их дом был занят другой семьей. "Позже дом нам вернули, но пришлось за него заплатить. Тем, у кого дома не сохранились, государство выделяло ссуды на строительство", - рассказала Аружан Батчаева.

Другая жительница Нальчика Марзият Хулаева также родилась в ссылке. О депортации, по словам женщины, она знает из рассказов матери. "Мой отец к этому времени был осужден судом тройки и находился в местах лишения свободы. Мать одна воспитывала четырех детей – моих старших сестер и братьев. По ее рассказам, депортация не была для нее неожиданностью, слухи ходили, кроме того, к этому времени уже некоторые другие народы были депортированы. Мать приготовила муку – кукурузную и пшеничную, заполнила ею бурдюки. Запаслась теплыми вещами. Она даже взяла с собой в ссылку швейную машинку. Солдаты, которые приехали за ними, помогли ей все это погрузить в машину, а затем в поезд", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марзият Хулаева.

По словам женщины, ее мать в ссылке зарабатывала шитьем и работала в поле. "Я родилась в 1952 году. Помню, как мы возвращались. У нас была большая собака. Когда мы стали уезжать на грузовике, мы с братом-близнецом видели с грузовика, как наша собака бежала за машиной, бежала долго, пока не исчезла в желтой пыли. Мы так ревели. Даже не рады были возвращению из-за этой собаки", - поделилась воспоминанием Марзият Хулаева.

Вернувшись на родину, они с нуля начали строить себе дом и обживаться. В семье к тому времени уже было уже семеро детей. Старшего брата направили учиться в интернат в Чегеме, а Марзият с братом-близнецом – в интернат в Александровке. По ее словам, затем отец и мать устроились на работу, и постепенно жизнь вошла в нормальное русло.

Напомним, при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и необоснованна версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации, в частности, чеченцев и ингушей, рассказали в 2021 году "Кавказскому узлу" историки Павел Полян и Питер ван Хуис.

Слова историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта. Эти документы свидетельствуют, что планы нацистов поднять восстание в Чечено-Ингушетии с помощью заброски диверсантов провалились как раз из-за отсутствия поддержки со стороны местных жителей, говорится в материале "Кавказского узла" "Операция "Шамиль": как провал абвера стал поводом для депортации вайнахов".

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