Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Али Джамбекова, признав его виновным в уклонении от службы в период мобилизации. Военнослужащий два года и семь месяцев находился по адресу регистрации, но был задержан лишь после добровольного возвращения в часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Джамбеков признан виновным по части 5 1 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Джамбеков без уважительных причин "27 июня 2023 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть.

Из сообщения суда следует, что военнослужащий отсутствовал в части два года и семь месяцев, находясь по месту регистрации, но был задержан лишь после того, как добровольно вернулся на службу.

"28 января 2026 г. Джамбеков добровольно прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Республике Ингушетия, а с 27 июня 2023 г. до 28 января 2026 г. Джамбеков проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства и регистрации", - говорится в публикации.

В суде Джамбеков признал вину полностью "и высказал сожаление о содеянном". "В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Джамбекова от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы", - отмечается в сообщении.

Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела, обновленной сегодня на сайте суда, подсудимый – Али Джамбеков.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".