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11:49, 10 июня 2026

Военный осужден в Нальчике за мошенничество в отношении солдат

Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к полутора годам заключения военнослужащего Ахмата Абшаева, который, по версии следствия, обманул двоих солдат на два миллиона, дав им ложное обещание помочь с переводом в другие подразделения.

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года Ахмат Абшаев узнал о том, что двое солдат желают убыть в отпуск и перевестись в подразделения, которые не принимают участия в боевых действиях. Абшаев их заверил, что может помочь с этим, но если каждый из них передаст ему по одному миллиону рублей.

При этом Абшаев на самом деле не обладал полномочиями по предоставлению отпусков другим военнослужащим и их переводу в иные подразделения. Он не мог способствовать этому и не намеревался совершать какие-либо действия в пользу двоих солдат, отметила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

"Он обманул последних, сообщив каждому из них в отдельности заведомо недостоверные сведения о том, что имеет возможность через командование воинской части поспособствовать предоставлению им отпусков и переводу их в иные подразделения", - сообщила пресс-служба 9 июня на странице суда в соцсети во "ВКонтакте".

Солдаты перевели на его банковский счет в совокупности два миллиона рублей, которыми Абашев распорядился по своему усмотрению. На суде Абашев признал свою вину.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, уточнила пресс-служба.

Комментариев от Ахмата Абшаева или его представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жительница Баксана пожаловалась в прокуратуру, так как более года двое детей и пожилые родители убитого в ходе СВО супруга не получают пенсии по потере кормильца. После обращения прокуратуры в военкомат семье погибшего была назначена пенсия и произведен перерасчет.

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Автор: "Кавказский узел"

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