Военнослужащий осужден в Нальчике за попытку сбыта наркотиков
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Суд в Нальчике приговорил к восьми годам заключения военнослужащего Мулида Алиева, признав его виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков.
Согласно материалам дела, военнослужащий Мулид Алиев в январе текущего года через интернет купил наркотик в крупном размере и забрал его из тайниковой закладки в Пятигорске.
Когда Алиев ехал в качестве пассажира в машине из Пятигорска в Баксан, то наркотик у него изъяли полицейские. Следствие считает, что военнослужащий купил вещество, чтобы затем его продать.
Мулид Алиев признал свою вину. Нальчикский гарнизонный военный суд признал его виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков и приговорил к восьми годам заключения в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в специальной военной операции (СВО). Так, ранее суд в Нальчике приговорил к одному году и трем месяцам заключения военнослужащего Рамазана Ганижева, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков.
26 августа 2024 года стало известно, что суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего-контрактника Арсена Закороева, признав его виновным в избиении полицейского.
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