Военному в Нальчике вынесен мягкий приговор за избиение полицейского

26 августа 2024, 07:26

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Суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего-контрактника Арсена Закороева, признав его виновным в избиении полицейского. Судья счел смягчающим обстоятельством участие Закороева в выполнении специальных задач.

Как информировал "Кавказский узел", суды в регионах юга России, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, 15 июля стало известно, что суд в Кабардино-Балкарии приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы местного жителя Альберда Чеченова, признав его виновным в краже. Чеченов ранее был помилован после того, как принял решение направиться в зону военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, во время суда военнослужащий-контрактник Арсен Закороев рассказал, что его машину "подрезал" другой водитель, заставил его остановиться, а затем тот нецензурно выражался в его адрес. Из машины оппонента Закороева вышел находившийся на пассажирском сидении сотрудник полиции и потребовали прекратить нарушать общественный порядок. Когда силовик попытался вызвал по телефону коллег, то Закороев повалил его на землю и избил, а затем он и его знакомые уехали, сообщается в карточке на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Экспертиза установила у полицейского множество кровоподтеков на лице и голове, расцененные как легкий вред здоровью. По словам силовика, его избили несколько человек, однако следствие предъявило обвинение только Арсену Закороеву.

Суд счел смягчающим обстоятельством участие Закороева в "выполнении специальных задач по сопровождению опасных грузов на Крымский полуостров", судья признал его виновным по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и приговорил к одному году лишения свободы в колонии, сказано в карточке дела.

Часть 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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